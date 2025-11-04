Vamos con la presente información para ti. ¿Dónde ver Barcelona vs. Brujas, en el encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la Champions League 2025-26? Los equipos de Hansi Flick y Nicky Hayen se enfrentan este miércoles 5 de noviembre, en una edición más de la primera fase del torneo europeo, el cual tendrá lugar en el Estadio Jan Breydel. Revisa los canales que televisarán este partido en los diversos países de Latinoamérica y España.

Barcelona busca meterse en el top 8 de la Champions League y una victoria será suficiente para alcanzarlo de manera parcial. De los tres partidos disputados, tuvo la oportunidad de ganar en dos (Newcastle y Olympiacos), pero cayó ante PSG.

El pasado fin de semana consiguieron una victoria por 3-1 ante Elche y escalaron posiciones en LaLiga, donde siguen siendo escoltas de Real Madrid. Para los dirigidos por Hansi Flick solo sirve ganar y no perder el paso en las competencias que disputan a lo largo de la temporada.

Para Robert Lewandowski, la premisa es clara: “Sí, ahora sabemos cómo funciona el nuevo formato de la Champions y para nosotros cada punto es muy importante. El año pasado otros equipo han tenido muchos problemas para jugar otra ronda en el playoff, y por eso en nuestra cabeza solo está cómo podemos ganar este partido. También en la Liga. Hemos visto en los partidos del Brujas que son muy fuertes en casa, y sabemos que no es un partido fácil”.

Brujas, por su parte, solo ganó un partido en la fase de grupos (ante Mónaco) y perdió dos (contra Atalanta y Bayern Múnich). Eso sí, son fuertes en casa porque se impusieron ante Salzburgo y Rangers en la fase previa de clasificación.

En la Jupiler Pro League están intratables en el Jan Breydel: cinco triunfos y un empate. Mignolet, Reis y Meijer son baja en un Brujas que ganó 2-1 al Dender el sábado, y que tiene en Vanaken y Tzolis como nombres a seguir.

¿Dónde ver Barcelona vs. Brujas?

El choque entre Barcelona vs. Brujas por la fecha 4 de la Champions League, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en la teleoperadora DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, entre otras, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En Argentina, este duelo será televisado por Fox Sports. Mientras que, en México, el cruce será televisado por Caliente TV, además, en España se verá por Movistar Plus, LaLiga TV y Orange Plus.

¿Qué canales transmiten Barcelona vs. Brujas?

En Argentina lo transmite: Fox Sports

En Paraguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Uruguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Chile lo transmite: ESPN Premium y Disney Plus

En Ecuador lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Venezuela lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Perú lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Bolivia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En México lo transmite: Caliente TV

En Estados Unidos lo transmite: TUDN, Paramount+, Univision y Amazon Prime Video

En España lo transmite: Movistar Plus, LaLiga TV y Orange Plus

