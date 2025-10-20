Dónde ver Barcelona vs. Olympiacos EN VIVO: canales que televisan y links del partido

¿Dónde ver Barcelona vs. Olympiacos, en el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Champions League 2025-26? Los equipos de Hansi Flick y José Luis Mendilibar se enfrentan este martes 21 de octubre, en una edición más de la primera fase del torneo europeo, el cual tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Montjuic. Revisa los canales que televisarán este partido en los diversos países de Latinoamérica y España.

El Barcelona dirigido por Hansi Flick, llega a esta jornada crucial con la necesidad de sumar en casa para mejorar su posición en la tabla de la Fase Liga tras un inicio irregular. El equipo culé viene de un duro revés ante el PSG, por lo que el triunfo ante el Olympiacos es obligatorio para asegurar el camino a la clasificación.

Flick se enfrenta a un puzle de bajas sensibles, con jugadores clave como Lewandowski y Raphinha lesionados. El DT alemán intentará imponer su sistema 4-2-3-1, priorizando la presión alta y la verticalidad para desbordar a la defensa griega. La responsabilidad ofensiva recaerá en figuras como Lamine Yamal y el ataque restante.

El Barça dominará la posesión, utilizando su precisión en el pase para abrir el bloque bajo del rival. Para Flick, este partido no solo es por los tres puntos, sino también para gestionar los minutos de sus principales estrellas pensando en el próximo Clásico liguero. La eficacia en la definición será el factor decisivo.

Por su parte, Olympiacos, con José Luis Mendilibar al mando, ha demostrado ser un equipo organizado defensivamente, con experiencia en contextos europeos. El club griego busca dar la sorpresa tras haber sumado un valioso empate en la primera jornada. Vienen con la mentalidad de ser un bloque compacto.

El conjunto griego planteará una estrategia clara de bloque bajo, cerrando espacios en su campo y reduciendo al máximo las líneas de pase interior. Olympiacos utilizará cualquier oportunidad para lanzar contragolpes rápidos y aprovechar la necesidad del Barça de ir al ataque. Su enfoque será minimizar los riesgos y mantener la portería a cero el mayor tiempo posible.

El historial directo es favorable al Barcelona (3-1-0), pero el Olympiacos tiene un antecedente positivo: en su última visita al Camp Nou por Champions (en 2017), consiguió un valioso empate 0-0. El Olympiacos buscará repetir aquella hazaña, sabiendo que la historia y las casas de apuestas los colocan como el claro underdog del encuentro.

¿Dónde ver Barcelona vs. Olympiacos?

El choque entre Barcelona vs. Olympiacos por la fecha 3 de la Champions League, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en la teleoperadora DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, entre otras, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En Argentina, este duelo será televisado por Fox Sports. Mientras que, en México, el cruce será televisado por Caliente TV, además, en España se verá por Movistar Plus, LaLiga TV y Orange Plus.

¿Qué canales transmiten Barcelona vs. Olympiacos?

En Argentina lo transmite: Fox Sports

En Paraguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Uruguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Chile lo transmite: ESPN Premium y Disney Plus

En Ecuador lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Venezuela lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Perú lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Bolivia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En México lo transmite: Caliente TV

En Estados Unidos lo transmite: TUDN, Paramount+, Univision y Amazon Prime Video

En España lo transmite: Movistar Plus, LaLiga TV y Orange Plus

¿Dónde ver Barcelona vs. Olympiacos en Perú?

El partido de Barcelona vs. Olympiacos en vivo en Perú, válido por la fecha 3 de la Champions League 2025/26, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Barcelona vs. Olympiacos en Argentina?

El partido de Barcelona vs. Olympiacos en vivo en Argentina, será transmitido por Fox Sports por la señal cerrada para todo el país albiceleste.

¿Dónde ver Barcelona vs. Olympiacos en España?

El partido de Barcelona vs. Olympiacos en vivo, a jugarse en el Estadio Olímpico de Montjuic, se podrá ver en España por Movistar Plus, LaLiga TV y Orange Plus.

¿Dónde ver Barcelona vs. Olympiacos en México?

El partido de Barcelona vs. Olympiacos en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Caliente TV.

¿Dónde ver Barcelona vs. Olympiacos en Estados Unidos?

Barcelona vs. Olympiacos en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la segunda jornada de la Champions League, se verá por la señal de TUDN, Paramount+, Univision y Amazon Prime Video.

