En medio de los duros momentos que atraviesa la Selección Peruana tras una de las campañas más discretas de los últimos años, la voz de Gianluca Lapadula ha vuelto a sonar con fuerza. El delantero ítalo-peruano, ofreció un análisis autocrítico sobre el difícil momento del equipo nacional luego de finalizar en el penúltimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, muy lejos de los puestos de clasificación al Mundial. Su mirada, lejos de buscar culpables, apunta a la necesidad de reencontrarse con aquello que alguna vez hizo del grupo una de las selecciones competitivas del continente.

El atacante de 35 años reconoció que el combinado nacional perdió su rumbo futbolístico en medio de los constantes cambios de entrenador y la falta de continuidad en el proyecto deportivo. Pero más allá de eso, reconoció que el no poder mantener el estilo de juego de Perú, se perdió el gran objetivo.

“Es un tema que nos duele a todos porque había mucha ambición y no pudimos. Lo más que he aprendido es el tema de nuestra esencia, lo hemos intentado de todas maneras, pero perdimos lo que éramos, la manera de jugar, el ADN peruano”, sostuvo Lapadula en entrevista con el programa de YouTube Enfocados.

Este fue el primer once que probó Manuel Barreto. Cayó en descuentos contra Chile en fecha FIFA. (Foto: FPF)

El mensaje del delantero, más allá de la frustración, tuvo un tono esperanzador. Lapadula remarcó que los errores deben servir como aprendizaje para iniciar un nuevo proceso con bases más sólidas. “Con esta enseñanza, me encantaría arrancar el nuevo proceso, de volver con la esencia de siempre”, añadió, dejando en claro su deseo de seguir siendo parte del futuro de la blanquirroja.

Sus palabras reflejan el sentir de un grupo que supo alcanzar metas históricas, pero que hoy enfrenta la obligación de reinventarse. La última eliminatoria dejó huellas profundas: tres entrenadores distintos, múltiples cambios de esquema y la sensación de haber perdido una identidad que antes marcaba la diferencia.

En ese contexto, Lapadula recordó con especial cariño la etapa en la que Ricardo Gareca estuvo al mando del equipo, periodo en el que Perú recuperó protagonismo internacional y logró volver a un Mundial después de 36 años. “Creo que el ‘profe’ (Gareca) era una figura importante para la selección peruana y el país. Tenía una manera importante de comunicar con los jugadores que iba más allá del fútbol. Lo veía casi como un padre”, expresó.

Además, destacó la importancia, en su momento, de Ricardo Gareca en el grupo de la blanquirroja que alcanzó el subcampeonato en la Copa América 2019 y una clasificación al Mundial.

¿Hay relación con Manuel Barreto?

Si bien, las palabras del delantero evocan la nostalgia de una época dorada, también muestran la convicción de que el camino hacia la recuperación pasa por rescatar esos valores que alguna vez consolidaron al grupo. La disciplina, la unión y la claridad en el estilo fueron pilares de aquel proceso que devolvió la ilusión al país futbolero.

Por supuesto, Gianluca Lapadula quiere volver a formar parte del próximo proceso mundialista, a pesar de no haber sido convocado en los últimos amistoso. Ante esta situación fue consultado sobre la relación que tiene con Manuel Barreto, pero no confirmando un contacto reciente.

“Lo conocí hace dos años, vino a saludarme en el hotel y me pareció muy buena gente”, entre bromas Jefferson Farfán aseguró que quizá fue para convencerlo de jugar por la U, pero Lapadula solo volvió a remarcar que le pareció una buena persona. “Hay que arrancar bien este nuevo proceso y le deseo lo mejor”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR