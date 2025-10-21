Dónde ver Real Madrid vs Juventus EN VIVO: canales que televisan y links del partido de Champions League

Revisa la gran información de hoy. ¿Dónde ver Real Madrid vs. Juventus, en el encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Champions League 2025-26? Los equipos con historia previa en enfrentamientos por este torneo, se ven las caras este miércoles 22 de octubre, en una edición más de la primera fase del torneo europeo, el cual tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu. Revisa los canales que televisarán este partido en los diversos países de Latinoamérica y España.

El Real Madrid de Xabi Alonso tiene un inicio impecable en la Champions League, sumando dos victorias con un balance ofensivo demoledor de 7 goles a favor y solo 1 en contra. Los blancos buscan una victoria en casa para asegurar el liderato y dar un paso crucial hacia la fase eliminatoria del torneo europeo.

La principal fortaleza del Madrid es su ataque estelar, con Kylian Mbappé como máximo goleador del torneo (5 tantos) y un Vinícius Jr. en estado de gracia. El Santiago Bernabéu es un fortín europeo, donde el equipo promedia una alta cantidad de goles por partido y ha ganado 4 de sus últimos 5 encuentros en casa.

La estrategia de Alonso se basa en el rigor estructural y la calidad de su mediocampo para dominar la posesión. El equipo busca la verticalidad en ataque, con Jude Bellingham como eje de la creación. La profundidad del plantel permitirá al DT gestionar el desgaste de sus figuras tras la fecha FIFA.

Por su parte, Juventus, llega a Madrid sumida en una peligrosa crisis de resultados, encadenando cinco empates consecutivos en todas las competiciones (incluyendo un 4-4 en Champions). La ‘Vecchia Signora’ se encuentra en la parte baja de la tabla de la Fase Liga, con solo dos puntos, y necesita urgentemente sumar para revivir sus aspiraciones.

El principal problema de la Juventus reside en su defensa, que ha encajado 6 goles en solo dos partidos de Champions, evidenciando una preocupante fragilidad. El equipo italiano debe corregir estos errores y buscar una solidez que le ha sido esquiva, dependiendo en exceso de la contención en el mediocampo.

El historial entre ambos es uno de los más ricos de la Champions. Aunque el Madrid domina en victorias (31 en 41 duelos), los enfrentamientos recientes suelen ser abiertos. La Juventus buscará romper su pésimo récord visitante en Europa, donde ha perdido gran parte de sus últimos compromisos, obligada a un juego más ofensivo por la necesidad de puntos.

¿Dónde ver Real Madrid vs Juventus?

El choque entre Real Madrid vs Juventus por la fecha 3 de la Champions League, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en la teleoperadora DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, entre otras, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En Argentina, este duelo será televisado por Fox Sports. Mientras que, en México, el cruce será televisado por Caliente TV, además, en España se verá por Movistar Plus, LaLiga TV y Orange Plus.

¿Qué canales transmiten Real Madrid vs Juventus?

En Argentina lo transmite: Fox Sports

En Paraguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Uruguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Chile lo transmite: ESPN Premium y Disney Plus

En Ecuador lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Venezuela lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Perú lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Bolivia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En México lo transmite: Caliente TV

En Estados Unidos lo transmite: TUDN, Paramount+, Univision y Amazon Prime Video

En España lo transmite: Movistar Plus, LaLiga TV y Orange Plus

¿Dónde ver Real Madrid vs Juventus en Perú?

El partido de Real Madrid vs Juventus en vivo en Perú, válido por la fecha 3 de la Champions League 2025/26, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Real Madrid vs Juventus en Argentina?

El partido de Real Madrid vs Juventus en vivo en Argentina, será transmitido por Fox Sports por la señal cerrada para todo el país albiceleste.

¿Dónde ver Real Madrid vs Juventus en España?

El partido de Real Madrid vs Juventus en vivo, a jugarse en el Estadio Olímpico de Montjuic, se podrá ver en España por Movistar Plus, LaLiga TV y Orange Plus.

¿Dónde ver Real Madrid vs Juventus en México?

El partido de Real Madrid vs Juventus en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Caliente TV.

¿Dónde ver Real Madrid vs Juventus en Estados Unidos?

Real Madrid vs Juventus en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la segunda jornada de la Champions League, se verá por la señal de TUDN, Paramount+, Univision y Amazon Prime Video.

