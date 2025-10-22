A pocas horas del partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes en el Estadio Nacional, los ánimos están cada vez más caldeados, sobre todo por las declaraciones que se han dado en la previa. Si bien los cremas no podrán festejar y dar la vuelta en la cara de los rimenses, este encuentro tiene muchos condimentos para ser muy atractivo y la expectativa de ambas hinchadas está a tope.

En medio de esto, durante la noche del último martes, Sporting Cristal lanzó un video promocional para alentar a sus hinchas a comprar las entradas que quedan disponibles para el partido, no sin antes dejar un fuerte mensaje: “Vamos celestes, ¡vamos Cristal! Que otros hablen, nosotros respondemos en la cancha... ¡y en la tribuna! Este jueves la ‘Celeste’ necesita tu aliento para ser 100 % locales”.

Es inevitable pensar que ese “nosotros respondemos en la cancha”, tiene que ver directamente con el intercambio de palabras que han sostenido recientemente personajes vinculados a ambos clubes. Como se recuerda, la semana pasada, mientras se hablaba sobre la reprogramación de este duelo que debió jugarse el miércoles 15 de octubre, Franco Velazco, administrador provisional de la ‘U’, salió al frente.

“Son cosas que en el sistema fútbol, en el sistema deportivo de nuestro país, tienen que cambiar. Estamos hablando de un club importante, y bueno, desafortunadamente tienen arrendado el Estadio Municipal de San Martín de Porres y que encima la mitad está sobre el agua”, sostuvo, deslindando de cualquier responsabilidad por la reprogramación del encuentro.

En esa misma línea, Velazco añadió: “Entonces, en verdad no es culpa de la ‘U’ que la infraestructura deportiva, que supuestamente recae en los clubes, no esté acorde ni preste las condiciones necesarias para que la ‘U’, como debió haber ocurrido, haber jugado sin ningún problema en el Estadio Alberto Gallardo”.

Del lado de Sporting Cristal, Julio César Uribe, director general de Fútbol del club, no se quedó callado y le respondió directamente al administrador crema. “La considero una falta de respeto. Cristal nunca quiere ser parte de conflictos, si no de soluciones. En ese sentido, en una coyuntura tan convulsionada, deberíamos usar un poco más la inteligencia, si es que la tenemos, para respetar la realidad de los que compiten en un campeonato donde todo le mundo lo califica como malo”, soltó días después en RPP Noticias.

Lo cierto es que, considerando que un triunfo de Universitario supondría un paso importante para que puedan conseguir el tricampeonato en la próxima fecha –visitan a ADT en Tarma–, en Sporting Cristal quieren ganar para ponerle más suspenso al campeonato. Asimismo, de imponerse en el Nacional, los bajopontinos quedarían a ocho puntos de los de Ate, con un partido menos y cuadro duelos por disputar. Todo podría suceder en las próximas semanas.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Universitario?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Universitario está programado para este jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a la 3:00 a.m. del viernes 24.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Universitario?

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario se disputará en el Estadio Nacional, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en plataformas como L1 Play, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

