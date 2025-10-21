Gabriel Costa podría seguir vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes en 2026, pero no por decisión técnica, sino por una cláusula contractual que acaba de salir a la luz. Según el periodista Gustavo Peralta, el jugador tiene un acuerdo que activaría una renovación automática en caso de que los cremas consigan el título nacional este año. La noticia sorprendió a más de uno, ya que el futbolista no viene teniendo mucha continuidad en el equipo de Fabián Bustos, lo que genera interrogantes sobre su futuro inmediato. Sin embargo, la letra pequeña de su contrato podría cambiar todo el panorama en Ate.

La información, revelada en el programa PBO Campeonísimo, abrió el debate entre los hinchas cremas. No solo porque Costa podría renovar automáticamente, sino porque, de darse esa situación, el club evaluaría prestarlo a otra institución para la próxima temporada. Se trata de una cláusula especial dentro del acuerdo que firmó el atacante a inicios del 2024, cuando llegó procedente de Alianza Lima.

En palabras del periodista Gustavo Peralta, “si es campeón con Universitario, se renovaría su contrato automáticamente, pero se le va a prestar a otro club. Es un tema de vínculo contractual”. Esto significa que, aunque Costa no tenga protagonismo en la recta final del campeonato, una eventual coronación de los cremas activaría esa extensión sin necesidad de negociación adicional.

El extremo uruguayo nacionalizado peruano no ha tenido el rendimiento esperado este 2025. Entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, apenas acumula 18 partidos y poco más de 430 minutos en cancha, registrando solo tres asistencias. Su irregularidad, sumada a las lesiones que lo aquejaron en el primer semestre, lo relegaron a un rol secundario dentro del plantel.

Aun así, el vínculo vigente con Universitario contempla esa curiosa condición de renovación automática. En caso de cumplirse, el club deberá asumir su continuidad y decidir si mantiene al jugador o busca cederlo, tal como se menciona en la información difundida por el periodista. El tema económico también juega un rol clave, pues Costa llegó con un salario reducido en comparación a su paso por Alianza Lima, pero con la posibilidad de reajuste si cumplía objetivos deportivos.

Para muchos, la presencia de Costa en el plantel de la ‘U’ representa más un tema de jerarquía que de actualidad futbolística. A lo largo de su carrera, el atacante ha pasado por equipos importantes como Sporting Cristal, Colo Colo y Alianza Lima, conquistando títulos en casi todos ellos. Con Universitario, ya levantó el trofeo en 2024, por lo que repetir la hazaña este año activaría automáticamente su extensión contractual.

Según el portal Transfermarkt, Gabriel Costa mantiene un valor de mercado de 200 mil $ y su contrato inicial con la ‘U’ tiene vigencia hasta fines del 2025. De conseguir el bicampeonato, su vínculo se prolongaría hasta 2026, aunque su futuro en el club dependería de lo que decida la dirigencia crema.

Gabriel Costa. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Ayacucho FC, Universitario volverá a tener actividad en esta misma semana cuando visite a Sporting Cristal, en el partido válido por la recuperación de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 23 de octubre desde la 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional de Lima.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

