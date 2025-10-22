El pasado lunes, Universitario de Deportes pasó un tremendo susto ante Ayacucho FC. Si bien si empataban iban a seguir en lo más alto del Torneo Clausura, con las chances intactas de depender de sí mismos para llevarse el tricampeonato, los cremas sabían que llegar con un triunfo al duelo frente a Sporting Cristal iba a tener un condimento especial, sobre todo si consideramos que es un clásico y los rimenses habían hecho sus deberes al imponerse en casa de Deportivo Garcilaso.

Por esa premisa, el gol agónico de José Rivera tuvo un significado especial, algo que se pudo notar con el desahogo de la hinchada al festejar con furia ese testarazo tras el centro de José Carabalí. El 2-1 para la ‘U’ fue más que importante, porque no solo supo imponerse en una noche donde no jugaron su mejor partido, sino también por cómo les permite llegar al cruce con los cerveceros.

Así pues, anoche, mientras se dirigía al hotel de concentración con el resto de sus compañeros, Williams Riveros dejó en claro que este encuentro ante Sporting Cristal es una final más, como todos los partidos que se les vienen por delante. “Todos los partidos son finales para nosotros, así que vamos a jugarlo como tal”, soltó el paraguayo de manera escueta.

Williams Riveros tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2027. (Foto: Getty Images)

‘Tarzán’ se perfila como titular inamovible en la línea defensiva de Universitario, completando el tridente con Ánderson Santamaría y Matías Di Benedetto. De momento, eso parece ser lo único claro en la formación titular que planea parar Jorge Fossati en el Estadio Nacional, ya que aún hay dudas respecto a los sustitutos de Andy Polo y Jesús Castillo.

Recordemos que el exjugador del Gil Vicente sumó su quinta tarjeta amarilla contra Ayacucho FC, por lo que quedó suspendido. Polo, por su parte, fue expulsado y tampoco estará disponible para este jueves. De momento, Rodrigo Ureña y César Inga se perfilan como los principales candidatos para reemplazarlos, respectivamente; todo se definirá este miércoles.

En Universitario saben que depender de sí mismos es una ventaja respecto al respeto, y quieren hacerlo valer en este clásico. Si los de Ate doblegan a Sporting Cristal, quedarán a un triunfo de llevarse el Torneo Clausura y proclamarse tricampeones del fútbol peruano, siempre y cuando hagan su tarea en Tarma y derroten a ADT el domingo. Esto es fútbol y todo puede suceder.

Williams Riveros tiene dos títulos nacionales con Universitario. (Foto: Liga 1)

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Universitario?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Universitario está programado para este jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a la 3:00 a.m. del viernes 24.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Universitario?

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario se disputará en el Estadio Nacional, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en plataformas como L1 Play, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

