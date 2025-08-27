Vamos con la mejor información para ti. Este jueves 28 de agosto, el Sorteo de la Champions League 2025/2026 se desarrollará en Grimaldi Forum de Mónaco, en Francia. ¿A qué hora se juega este partido? La ceremonia está programada para las 11:00 a.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en países como Chile, Bolivia y Venezuela; y con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Por segundo año consecutivo, desde la organización optaron por el nuevo formato de Liga para darle mayor competitividad al certamen. La mecánica del sorteo determina que 36 equipos estarán divididos en cuatro bombos, según el coeficiente de UEFA que determina un ránking general.

El sorteo comenzará con el primer bombo (son 4), del cual se extraerá una bola de manera física antes de que el software automatizado —el mismo que se utilizó el año pasado— determine los ocho rivales de cada equipo.

Cada club se medirá ante dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, con un partido como local y otro como visitante. Además, no podrán cruzarse equipos de la misma federación ni superar el límite de dos oponentes pertenecientes a una misma federación.

¿Dónde ver el Sorteo de Champions League en el Perú?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir el Sorteo de la Champions League 2025/2026, por lo que se encargará de llevarlos a sus hogares. Esta señal está disponible en la parrilla de canales de DirecTV, Claro TV, Best Cable, entre otros.

¿A qué hora será el Sorteo de Champions League en el Perú?

De acuerdo a la programación, el Sorteo de la Champions League 2025/2026 se realizará desde las 11:00 a.m. Con cuatro bombos, se realizará un sistema especial para determinar la posición de cada uno y la fecha en la que jugarán sus partidos.

¿A qué hora será el Sorteo de Champions League en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el Sorteo de la Champions League 2025/2026 es a las 12:00 p.m. del mismo día, en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 11:00 a.m.

¿A qué hora será el Sorteo de Champions League en España?

En España, el Sorteo de la Champions League 2025/2026 está pactado para iniciar a la 6:00 p.m. del mismo días. Los hinchas de todos los clubes participantes estarán atento al desarrollo de este escenario donde los equipos conocerán a sus próximos rivales en la competencia internacional.

¿A qué hora será el Sorteo de Champions League en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del Sorteo de la Champions League 2025/2026 está programado para las 1:00 p.m. del mismo día. Todos los detalles e integración de cada grupo participantes podrás conocerlo mediante la web de Depor.

