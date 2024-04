¡Presta atención! Este martes 16 de abril de 2024, Barcelona vs. PSG se enfrentarán en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El encuentro se jugará en el Olímpico de Montjuic y promete ser una batalla encarnizada tras la victoria de 3-2 en el duelo de ida en el Parque de los Príncipes. Xavi Hernández y Luis Enrique deberán mandar a sus mejores cartas al campo de juego con el objetivo de seguir avanzando en el torneo europeo de clubes más prestigioso. A continuación, te proporcionamos todos los detalles que necesitas para no perderte este épico duelo.

El Barcelona tiene la posibilidad de avanzar a las semifinales de la Liga de Campeones luego de cinco años y de redimirse en una competición que ha sido esquiva en las últimas temporadas. Enfrentarán al París Saint-Germain en el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde el equipo francés buscará venganza tras su derrota en el primer compromiso.

Hay que tener en cuenta que, el 27 de enero, cuando Xavi Hernández anunció su renuncia como entrenador del Barcelona, para final de temporada, pocos podrían haber imaginado que el cuadro culé tendría la posibilidad de clasificar entre los cuatro mejores equipos de Europa. Desde entonces, el Barça no ha sido derrotado, acumulando diez victorias y tres empates.

En esa línea, el aspecto más destacado de esos últimos trece partidos mencionados, el conjunto azulgrana ha vuelto a mostrar la solidez defensiva que le ayudó a conquistar la Liga pasada. Como datos, los azulgranas, han ganado todos sus duelos de Champions disputados en Montjuïc y nunca han sido eliminados en este certamen después de obtener una victoria en el primer juego como visitante.

En la vereda del frente, la racha invicta de 26 partidos del PSG se vio interrumpida por la derrota 2-3 ante los blaugranas. El equipo no jugó el fin de semana pasado en la Ligue 1, competencia que lidera con gran ventaja y que eventualmente ganará. Sin embargo, la principal meta de la temporada sigue siendo la Champions, por lo que Mbappé y sus compañeros buscarán sorprender en Barcelona.

Luis Enrique tendrá disponible al joven Bradley Barcola, cuya entrada en el segundo tiempo del miércoles pasado aportó mayor dinamismo al ataque junto a Mbappé y Dembelé, quien vuelve a la ciudad donde jugó durante seis temporadas. Todo apunta a que el DT no repetirá las decisiones de la ida, como dejar a Warren Zaïre-Emery en el banquillo, y buscará establecer en el centro del campo la lucha que perdió en el primer partido.

¿En qué canales TV ver Barcelona vs. PSG?

El partido de vuelta entre Barcelona vs. PSG por los cuartos de final de la Champions League podrá ser visto EN VIVO a través de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. En tanto, por MAX y TNT Sports en México, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras tanto, en España se transmitirá a través de Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

¿A qué hora inicia Barcelona vs. PSG?

Si deseas ver el partido de vuelta entre PSG y Barcelona por los cuartos de final de la Champions League desde el inicio hasta el final, debes tener en cuenta que el horario puede variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador será a las 2:00 p.m., en México será a la 1:00 p.m., mientras que en Argentina, Uruguay y Chile será a las 4:00 p.m. Recuerda que en Depor, podrás encontrar el minuto a minuto más completo de este encuentro y de otros más.

Barcelona derrotó 3-2 al PSG en el partido de ida de la Champions League.





