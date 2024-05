El miércoles 8 de mayo, el mundo está listo para un enfrentamiento épico en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid será anfitrión del Bayern Múnich en la vuelta de las semifinales de la Champions League. Este no es el primer encuentro entre estos titanes del fútbol en fases decisivas del torneo, pero el compromiso promete ser un emocionante nuevo episodio en su legendaria rivalidad, cargado de tensión y emoción. A continuación, te proporcionamos todos los detalles para que no te pierdas este impresionante evento.

Con el ánimo elevado tras coronarse campeones de la liga española el pasado fin de semana, el Real recibe al formidable Bayern. Es crucial recordar que el compromiso de ida concluyó con un empate 2-2 en el Allianz Arena, lo que mantiene vivas las esperanzas de ambos cuadros de alcanzar la codiciada final en Wembley, donde espera el Dortmund.

Por su parte, aunque tienen la oportunidad de avanzar a la final, los bávaros llegan al este duelo sin haber asegurado ningún título en la campaña 2023-2024. Tras once temporadas consecutivas ganando la Bundesliga, este año no lograron coronarse campeones; además, fueron eliminados de la Copa de Alemania por una escuadra de la tercera división, lo que impidió su acceso a la final del torneo.

Con respecto al compromiso, Thomas Tuchel, estratega del Bayern, optó por no enfocarse en “el mito del Real Madrid” ni habló de ello con sus jugadores. Sin embargo, reconoció que el representativo madrileño tiene un “51% de posibilidades de ganar”, considerando la ventaja de disputar la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones en su estadio, el Bernabéu.

No obstante, el DT destacó la confianza que deposita en las aspiraciones personales de cada uno de sus jugadores. “Tenemos que disfrutarlo. Ahora cada uno tiene que hablar con su voz interior y ser consciente de lo que va a pasar. Cada uno tenía sus sueños con la pelota cuando era pequeño y ahora hemos llegado a este momento”, declaró Tuchel, con una sonrisa y ya preparado para la disputa.

En las semifinales de la Liga de Campeones en 2018, se produjo el último encuentro entre estos dos gigantes europeos, con un emocionante empate 2-2 en el Estadio Santiago Bernabéu. Karim Benzema fue la figura destacada para el Real Madrid al anotar dos goles, mientras que Joshua Kimmich y James Rodríguez marcaron para el Bayern de Múnich.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Bayern Múnich?

El encuentro entre Real Madrid vs. Bayern Múnich estará disponible para su visualización a través de ESPN, STAR Plus, TNT Sports y MAX en América Latina. En España, se podrá ver a través de Movistar Plus y Movistar LaLiga TV. Ten en cuenta que en Depor te traeremos todas las incidencias de este importante compromiso.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Bayern Múnich?

Real Madrid vs. Bayern Múnich tendrá lugar el miércoles 8 de mayo, empezando a las 2:00 p.m. en países como Ecuador, Colombia y Perú. En Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela, dará inicio a las 3:00 p.m., mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay comenzará a las 4:00 p.m. Por otro lado, en España, los enfrentamientos comenzarán a las 9:00 p.m.

Real Madrid vs. Bayern Munich se miden por el partido de vuelta de semifinales de la Champions League (Foto: Agencias).





