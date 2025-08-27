Desde el Grimaldi Forum de Mónaco, se realizará el Sorteo de la Champions League 2025/2026. Las acciones se llevarán a cabo este jueves 28 de agosto desde Francia y definirán cómo se jugará la competencia. ¿En qué canales ver la transmisión del encuentro? Para verlo, conéctate a la señal de ESPN, disponible en teleoperadoras como DIRECTV y Movistar Play, además de las alternativa de streaming en las plataformas de Disney Plus.

Con la continuidad del nuevo formato, la Champions League tendrá nuevamente 36 equipos en la fase de grupos, por lo que este 28 de agosto conocerán a quiénes serán sus próximos rivales en el desarrollo de la competencia hasta inicios del 2026.

De acuerdo a la distribución, se enfrentarán mediante cuatro partidos de local y cuatro de visitante, para así obtener un cupo a los octavos de final del certamen continental (8 cupos directos y otros 8 por playoffs).

Equipos como Real Madrid, Liverpool, Barcelona o Bayern Múnich buscan el título que actualmente ostenta el PSG. La ‘Orejona’ también verá acercarse a equipos que recién debutarán de manera oficial como Bodo/Glimt de Noruega o Pafos de Chipre.

¿En qué canal ver el Sorteo de la Champions League en el Perú?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir el Sorteo de la Champions League 2025/2026, por lo que podrá verse por ahí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium.

¿En qué canal ver el Sorteo de Champions League en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el Sorteo de la Champions League 2025/2026 se transmitirá a través de ESPN Premium International, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver el Sorteo de Champions League por internet?

Para ver la transmisión del Sorteo de la Champions League 2025/2026 de manera oficial por internet, deberás conectarte a la señal de Disney Plus Premium, servicio de pago que cuenta con una amplia variedad de canales para disfrutar lo mejor del deporte mundial.

¿En qué canal ver el Sorteo de Champions League en Argentina?

Para ver la transmisión del Sorteo de la Champions League 2025/2026 en Argentina de manera oficial, deberás tener acceso a ESPN para el terreno nacional. En señal de streaming también podrá ser visto por Disney Plus Premium.

TE PUEDE INTERESAR