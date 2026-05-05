Alianza Lima hace varias semanas dejó atrás su fracaso en Copa Libertadores y se perfila como un firme candidato para ganar el Torneo Apertura de la Liga 1, con una ventaja de tres puntos sobre Los Chankas, a falta de solo 4 jornadas por jugarse. Pese a ello, a través de un comunicado, expresa su preocupación por algunas decisiones arbitrales en su contra.
En las últimas horas se hizo público un pronunciamiento formal del club de La Victoria a la Comisión Nacional de Árbritos para exponer algunas jugadas puntuales y, en esa línea, exigir medidas correctivas en las futuras programaciones.
Desde tienda blanquiazul apuntaron a cuatro jugadas puntuales que resultaron en goles anulados o penales no cobrados a favor de los íntimos. De hecho, es una cifra bastante alta, pues aún no termina el campeonato.
¿Qué jugadas expuso Alianza Lima?
- Penal no cobrado a favor de Alianza Lima contra Eryc Castillo en el duelo ante CD Moquegua (02/05/2026). Árbitro: Bruno Pérez.
- Gol legítimo anulado a Paolo Guerrero desde media cancha en el partido Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso (13/03/2026). Árbitro: Daniel Ureta.
- Gol legítimo anulado a Jairo Vélez en el choque Alianza Lima vs. Atlético Grau (26/04/2026). Árbitro: Kevin Ortega.
- Penal mal sancionado en contra de Luis Advíncula en el encuentro Alianza Lima vs. Melgar (09/03/2026). Árbitro: Joel Alarcón.
Haste el cierre de esta nota no se ha informado sobre una respuesta formal por parte de la CONAR que se ha visto en el ojo de la tormenta por varias decisiones arbitrales en lo que va de la temporada, con reclamos enérgicos de varios clubes participantes de la Liga 1.
En lo estríctamente deportivo, son días felices en la interna de Alianza Lima con la primera opción de ganar el Apertura, tras la sorpresiva derrota de Los Chankas en Andahuaylas del último lunes ante Deportivo Garcilaso.
Los dirigidos por Pablo Guede, pese a caer en el clásico ante Universitario, se repusieron y llevan cuatro partidos al hilo con victorias. De hecho, ese fue el único partido que perdieron en el torneo, aunque este fin de semana deberá superar a un irregular, pero siempre peligroso Sporting Cristal.
¿Qué partidos le restan a Alianza Lima?
- Alianza Lima vs. Sporting Cristal (Matute)
- Cienciano vs. Alianza Lima (Cusco)
- Alianza Lima vs. Los Chankas (Matute)
- FC Cajamarca vs. Alianza Lima (Cajamarca)
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