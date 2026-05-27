PSG vs. Arsenal se enfrentan este domingo 30 de mayo se enfrentan por la gran final de la Champions League 2025-26. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

El vigente campeón del torneo está listo para defender su trofeo y marcar un legado bajo la conducción del entrenador español Luis Enrique, quien se enfrentará a su compatriota Mikel Arteta, el mismo que recientemente ganó el título de la Premier League.

No queda duda que son los dos mejores equipos de la actualidad y, debido a que su superioridad también la extendieron a sus competiciones locales, llegarán a esta gran definición descansando y con sus mejores hombres para el partido.

Los parisinos dejaron en el camino de semifinales a un exigente Bayern Múnich que se perfilaba como uno de los favoritos, tras eliminar en la ronda de cuartos de final al más ganador del torneo: Real Madrid. Por su parte, Arsenal fue muy sólido tanto en la ida como en la vuelta de las semifinales de la competición ante Atlético de Madrid.

Para las casas de apuestas, que suelen medir todos los factores en torno a un juego, el PSG tiene un cierto porcentaje mayor de probabilidades de ganar la Champions League, aunque muy ligera la diferencia.

El historial dice que ambos equipos se han enfrentado en siete oportunidades, con dos victorias por lado y tres empates. La igualdad, incluso en la previa es más que marcada. Toda y la más completa información estará en tiempo real en la web de Depor.

PSG vs. Arsenal: ¿cuándo es la final?

El encuentro entre PSG vs. Arsenal se disputará el próximo sábado 30 de mayo en programado para las 11:00 a.m. en horario peruano, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile (1:00 p.m.), y siete horas más en España (6:00 p.m.), resaltando que es el horario que usualmente se ha usado para los partidos de la Champions League.

PSG vs. Arsenal: ¿dónde se juega la final?

El escenario elegido para albergar la gran final PSG vs. Arsenal es el imponente Puskás Aréna de Budapest, en Hungría. Este estadio, reconocido por su arquitectura moderna y una capacidad para más de 67,000 espectadores, se vestirá de gala para recibir a las aficiones de ambos equipos en un ambiente que será, sin duda, eléctrico.

PSG vs. Arsenal: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre PSG vs. Arsenal estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. HBO MAX y TNT Sports pasaron este encuentro desde México, mientras que Movistar Liga de Campeones desde España, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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