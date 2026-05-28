Sporting Cristal vs. RB Bragantino se miden por los play-offs de la Copa Sudamericana. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Luego de finalizar en el tercer lugar de su grupo en la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal aseguró su presencia en los play-offs de la Copa Sudamericana y continuará compitiendo a nivel internacional durante la segunda parte de la temporada.

Tras confirmarse los cruces de esta instancia, el equipo dirigido por Zé Ricardo tendrá una dura prueba frente al RB Bragantino, uno de los clubes brasileños que viene destacando en competiciones CONMEBOL durante los últimos años.

El conjunto paulista llega a esta fase luego de culminar como segundo de su grupo en la Copa Sudamericana 2026, por lo que deberá disputar esta ronda previa antes de intentar acceder a los octavos de final.

¿Cuándo se jugará la serie? Según el calendario oficial de la CONMEBOL, los partidos de ida de los play-offs están programados entre el 21 y 23 de julio, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán entre el 28 y 30 de julio.

Por ahora, la CONMEBOL todavía no oficializa los horarios exactos ni las fechas definitivas para cada llave. Sin embargo, se espera que dicha información sea confirmada luego del sorteo de los octavos de final del torneo continental.

Sporting Cristal buscará dejar atrás su eliminación de la Copa Libertadores y aprovechar esta nueva oportunidad internacional para seguir avanzando en el continente. En caso de superar a RB Bragantino, clasificará a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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