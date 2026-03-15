Real Madrid vs. Manchester City se miden este martes 17 de marzo, en el compromiso correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del duelo a disputarse en el Etihad Stadium (Mánchester, Inglaterra). Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

El primer capítulo dejó una señal contundente. En el partido de ida disputado en el Santiago Bernabéu, el conjunto español se impuso con claridad por 3-0 gracias a una actuación estelar del mediocampista uruguayo Federico Valverde, autor de un triplete que inclinó la serie a favor del cuadro blanco antes del viaje a Inglaterra.

La ventaja madridista obliga a una remontada épica. Con ese marcador global, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega a Mánchester con un margen importante, mientras que el conjunto de Pep Guardiola necesita ganar por tres goles para forzar la prórroga o por cuatro para avanzar directamente. La magnitud del reto convierte al duelo en uno de los más esperados de la ronda

Manchester City y Real Madrid se han enfrentado en múltiples ocasiones en la última década y esta será la quinta temporada consecutiva en la que coinciden en una eliminatoria de Champions League. En total han disputado 16 enfrentamientos, con balance muy equilibrado: seis victorias del Real Madrid, cinco del City y varios empates.

El Real Madrid llega con confianza y tradición. El club español atraviesa un momento positivo tras combinar su ventaja europea con un triunfo reciente en LaLiga ante Elche por 4-1. Ese resultado reforzó la moral de un equipo acostumbrado a competir con éxito en las grandes noches continentales.

Manchester City busca una reacción ante su público. El conjunto inglés llega herido tras la derrota en Madrid y después de empatar 1-1 con West Ham en la Premier League, un resultado que complicó su pelea por el liderato doméstico. Guardiola confía en que el apoyo del Etihad y el potencial ofensivo de su equipo le permitan intentar una remontada histórica.

Las figuras ofensivas serán decisivas. El City apuesta por el poder goleador de Erling Haaland, junto al talento de Phil Foden y Rayan Cherki, mientras que el Real Madrid basa su ataque en nombres como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y el propio Valverde, protagonista de la ida. La eficacia en las áreas podría definir el rumbo de la eliminatoria, considerando que el regreso de ‘Kiki’ potencia las aspiraciones madridistas.

El arbitraje también tiene nombre propio. La UEFA designó al francés Clément Turpin para dirigir el partido en Manchester, un árbitro experimentado que ya ha estado presente en varios duelos importantes del Real Madrid en competiciones europeas, incluida la final de Champions de 2022.

Real Madrid vs. Manchester City: horarios del partido

Real Madrid vs. Manchester City está programado para este martes 17 de marzo desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

Real Madrid vs. Manchester City: canales de TV

Real Madrid vs. Manchester City se disputará en el Stamford Bridge, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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