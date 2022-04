Real Madrid vs. Chelsea (EN VIVO y EN DIRECTO / vía ESPN y Star Plus / 2:00 p.m.) se enfrentarán este martes 12 de abril desde las 2:00 p. m. (hora peruana) por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League en el Santiago Bernabéu. El partido también será transmitido por Star+, Directv GO, Movistar+ y TUDN. Sigue el minuto a minuto del partido por Depor.com.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Real Madrid y Chelsea.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Santiago Bernabéu y el árbitro polaco Szymon Marciniak será el encargado de impartir justicia. Recordemos que el duelo de ida fue favorable para los ‘Merengues’, que ganaron por 3-1, con un hat-trick de Karim Benzema. El descuento de los ‘Blues’ lo marcó Kai Havertz.

¿En qué canales ver partido Real Madrid vs. Chelsea?

Argentina : Star+, ESPN Argentina

: Star+, ESPN Argentina Bolivia : Star+, ESPN

: Star+, ESPN Brasil : TNT Go, TNT Brasil, Estádio TNT Sports, HBO Max, GUIGO, SBT

: TNT Go, TNT Brasil, Estádio TNT Sports, HBO Max, GUIGO, SBT Chile : ESPN Chile, Star+

: ESPN Chile, Star+ Colombia : ESPN, Star+

: ESPN, Star+ Ecuador : ESPN, Star+

: ESPN, Star+ México : TNT Sports, HBO Max, TNT Go

: TNT Sports, HBO Max, TNT Go Paraguay : Star+, ESPN

: Star+, ESPN Perú : Star+, ESPN

: Star+, ESPN España : Movistar+

: Movistar+ Estados Unidos : TUDN App, Paramount+, TUDN.com, TUDNxtra, Univision, TUDN USA

: TUDN App, Paramount+, TUDN.com, TUDNxtra, Univision, TUDN USA Uruguay : Star+, ESPN

: Star+, ESPN Venezuela: Star+, ESPN

¿A qué hora ver partido Real Madrid vs. Chelsea?

Estados Unidos – 12.00 p. m. hora de Los Ángeles

México – 1.00 p. m.

Estados Unidos – 2.00 p. m. hora de Texas

Perú – 2.00 p. m.

Ecuador – 2.00 p. m.

Colombia – 2.00 p. m.

Estados Unidos – 3.00 p. m. hora de Miami

Chile – 3.00 p. m.

Bolivia – 3.00 p. m.

Venezuela – 3.00 p. m.

Paraguay – 3.00 p. m.

Uruguay – 4.00 p. m.

Argentina – 4.00 p. m.

Brasil – 4.00 p. m.

Inglaterra - 8.00 p. m.

España – 9.00 p. m.

Italia – 9.00 p. m.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti atraviesa por un impresionante nivel futbolístico, que se refleja en el torneo doméstico y el certamen internacional. Durante el último fin de semana, Real Madrid doblegó 2-0 a Getafe, con goles de Casemiro y Lucas Vázquez, resultado con el que se mantiene en lo más alto de LaLiga Santander.

Lo ocurrido en el Clásico ante Barcelona (caída 0-4) quedó totalmente en el olvido y el plantel pretende alcanzar la gloria en la Liga de Campeones. Para este desenlace de la serie, Benzema se mantendrá como líder del ataque, siendo acompañado de Vinicius Jr. y probablemente de Federico Valverde.

El uruguayo ha destacado jugando unos metros más adelante, dejando que la tarea de cubrir la mitad del campo recaiga sobre los hombros de Luka Modric, Casemiro y Toni Kroos, quienes llevan varios años funcionando de manera óptima.

Por su parte, Chelsea había caído en una pequeña crisis y mostró muchas falencias en defensa, en especial con el portero Édouard Mendy y Antonio Rüdiger, ambos mostrando dudas y cometiendo errores que no se habían visto a lo largo de la temporada. Pese a ello, el técnico Thomas Tuchel les tiene confianza.

Además, los dos futbolistas y toda la plantilla volvieron a mostrar su mejor versión el último sábado, en la goleada 0-6 de visita del club londinense sobre el Southampton. Mason Mount y Timo Werner anotaron dobletes, en tanto que Kai Havertz y Marcos Alonso celebraron una vez. La confianza está a tope.

Real Madrid vs. Chelsea: historial de partidos

En los enfrentamientos Real Madrid vs. Chelsea se dieron en pocas ocasiones y las estadísticas favorecen a los ‘Merengues’, que se impusieron tres veces, mientras que los ‘Blues’ solo en dos oportunidades.

06-04-2022: Chelsea 1-3 Real Madrid - Champions League

05-05-2021: Chelsea 2-0 Real Madrid - Champions League

27-04-2021: Real Madrid 1-1 Chelsea - Champions League

30-07-2016: Real Madrid 3-2 Chelsea - International Champions Cup

07-08-2013: Real Madrid 3-1 Chelsea - International Champions Cup

28-08-1998: Real Madrid 0-1 Chelsea - Supercopa UEFA

Real Madrid vs. Chelsea: posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos; Federico Valverde, Karim Benzema y Vinicius.

Chelsea: Édouard Mendy; Andreas Christensen, Thiago Silva, Antonio Rüdiger; Reece James, N’Golo Kanté, Jorginho, Marcos Alonso; Mason Mount; Timo Wener y Kai Havertz.

La lista de convocados de Real Madrid para medirse con Chelsea.

