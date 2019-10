Pelotudos: fueron a Bélgica a ver a su Liverpool y se equivocaron de ciudad a media hora del partido

Una cosa de locos o una situación que te pasa porque vives el partido a mil y no piensas en los detalles y la planificación. Dos fanáticos de Liverpool salieron de la ciudad de Los Beatles con destino a Bélgica. El problema es que ambos se dirigieron hacia la ciudad de Gante y no a Genk, lugar donde jugaron los ‘Reds’ en el partido válido por la tercera fecha de la Champions League. Ambos ingleses se convirtieron en viral en Facebook y otras redes sociales.



La situación es así: los fanáticos llegaron a Gante y recién media hora antes del partido, se dieron cuenta que se encontraban en la ciudad equivocada. ¿De vuelta a Genk? Bueno, Bélgica no es un país muy grande, pero la distancia era de 150 kilómetros, lo que hacía imposible llegar para el encuentro en donde el equipo de Klopp goleó 4-1 el cuadro local.



Lo curioso es que el KAA Gent ha pedido a sus aficionados que si ven a estos ingleses, saben que se encuentran invitados al partido de Europa League frente al Wolfsburgo. Además, con un poco de humor, seguro les darán unas clases de geografía para que no se pierdan – nuevamente – en Bélgica, una ciudad bien conocida por sus cervezas, chocolates y papas fritas.



Próximo partido de la Champions

Liverpool enfrenta el martes 5 de noviembre al Genk por la cuarta jornada de la Champions League. El equipo de Klopp es segundo con seis puntos en el Grupo E. Bueno, los fanáticos de los ‘Reds’, ya en su ciudad, seguro tomarán con mucha curiosidades este duelo.



No te pierdas de todas las noticias de Facebook al ingresar a este link. En cuanto a la Premier League, Liverpool recibe este domingo al Tottenham de Pochettino.



