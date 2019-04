¿El nuevo Mr. Champions? Lionel Messi rompió el silencio tras quebrar mala racha en el torneo

Lionel Messi aseguró tras romper la mala racha sin marcar en cuartos de final de Champions League de seis años, con un doblete al Manchester United que impulsó al Barcelona a semifinales (3-0), que desplegaron un fútbol "espectacular" y mostraron lo que son.

"Ha sido espectacular, hemos mostrado lo que somos. Los primeros cinco minutos entramos fríos, algo nerviosos. El resultado de la ida era medio raro, pero después tras los goles hicimos un fútbol espectacular", manifestó.



Messi repasó sus dos tantos. "Tuve suerte de que entró el primero, salió fuerte. El segundo fue mas suerte, pero lo importante es que conseguimos el objetivo de pasar los cuartos que hacia tiempo no conseguíamos", destacó.



Se mostró "contento por el triunfo y por como" lo firmó el Barcelona, aunque avisó que la imagen del inicio de partido no la pueden repetir en las semifinales.



"No podemos salir así en un partido de Champions. Tenemos la experiencia de Roma y en un partido de Champions cinco minutos malos te pueden dejar fuera. Tenemos que ser conscientes de eso porque la semifinal va a ser dificilísima. Hoy hicimos un gran partido", dijo.



Espera rival el Barcelona para semifinales y su estrella no eligió entre las dos opciones. "Cualquier equipo es complicado, ha quedado demostrado. Sea Liverpool o el Oporto va a ser difícil. Por una final de Champions están los que se lo merecen, los mejores. Va a ser complicado".



Y no quiso hablar de 'triplete'. "Vamos un pasito más, poquito a poquito. Ahora a terminar de encarrilar LaLiga, ser campeones lo antes posible, no relajarnos y después a preparar el partido de semifinales como merece".

Con información de EFE.

