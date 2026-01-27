El plantel de Alianza Lima se ha visto trastocado fuertemente tras la separación indefinida de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes además de haber sido denunciados por presunto abuso sexual por una señorita de nacionalidad argentina, se comprobó que cometieron una grave indisciplina durante la concentración del equipo en Montevideo, luego del último partido frente a Colo Colo por la Serie Río de La Plata. En ese sentido, el área deportiva tomó una radical medida para recomponer parte de su plantilla.

Debido a que no se sabe mucho sobre el futuro de Miguel Trauco –se especula que, Independientemente de lo que se resuelva desde lo legal por la denuncia que cae en su contra, sería separado de manera definitiva–, el área deportiva, encabezada por Franco Navarro Monteiro, decidió repescar a Marco Huamán. El lateral acababa de de presentado en Cienciano hace unos días en la ‘Tarde del Rojo Imperial’, sin embargo, deberá volver a La Victoria.

Según informaron en L1 Radio, Alianza Lima deberá pagarle una suma de dinero al ‘Papá’ para recuperar a Huamán, pues este había sido prestado por toda la temporada 2026. En el conjunto imperial no pusieron ninguna traba y el futbolista se sumará al plantel de Pablo Guede en los próximos días, para ponerse a punto para el debut en la Liga 1 frente a Sport Huancayo en la ‘Incontrastable’.

Marco Huamán volverá a formar parte del plantel de Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Un detalle no menor es que, si bien Marco Huamán juega habitualmente como lateral o carrilero por derecha, su regreso a Alianza Lima será para ser utilizado como una variante por el flanco izquierdo, precisamente ante la ausencia de Miguel Trauco como variante. De esta manera, Guede tendrá otra alternativa para armar una alineación, por lo que está claro el club no fichará a nadie en dicha posición.

Además de Huamán, los blanquiazules contarán con las variantes de Cristian Carbajal y Mateo Antoni: el primero de ellos juega habitualmente como lateral izquierdo y el uruguayo, aunque su posición natural es la de zaguero, no tienen inconvenientes de ser una variante si el contexto lo requiere. Asimismo, hace poco se sumó el juvenil Rait Alarcón, quien también puede ubicarse en el lugar de Trauco, así como volante zurdo por fuera.

Por otro lado, el área deportiva continúa trabajando en el fichaje del séptimo extranjero, luego de que la Liga Profesional de Fútbol Peruano confirmara el reglamento para esta temporada. El objetivo es un volante central que también pueda hacer las veces de zaguero, considerando que tienen a un elemento menos en dicha posición tras la separación de Carlos Zambrano.

El futuro de Miguel Trauco es incierto tras denuncia por presunto abuso sexual. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-0 al Inter Miami, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 30 de enero desde las 12:00 p.m. y se disputará en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

