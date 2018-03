Mauricio Pochettino , entrenador del Tottenham, aseguró este miércoles, tras la eliminación de su equipo en octavos de final de la Liga de Campeones (1-2) , que se va "decepcionado, pero orgulloso con el esfuerzo" de sus futbolistas y lamentó que si a la Juventus "le dejas que te haga una ocasión no perdona".



"Estoy decepcionado, como es normal, pero también orgulloso de mis jugadores. En el fútbol se puede ganar o perder, y hoy nos tocó perder. Creamos ocasiones para marcar, aunque no fue suficiente para llevarnos el partido", comentó el preparador argentino en la rueda de prensa posterior al duelo.



"Ha sido un resultado algo injusto. Sin embargo, en este deporte no hay pausa; nos quedan dos competiciones por disputar (Premier League y Copa de Inglaterra) y tenemos que seguir peleando", manifestó.



Juventus fulminó este miércoles al conjunto londinense en tres minutos, del 64 al 67, en los que vieron portería los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala para remontar el tanto inicial del coreano Heung-min Son y reservar su billete para cuartos de final de la Champions League.



"Ellos han tenido tres ocasiones y han marcado dos goles. Podemos lamentar nuestra poca experiencia o los fallos individuales, pero esto es fútbol. Fuimos mucho mejores durante 70 minutos y no tuvimos suerte", explicó Pochettino.



"Juventus es un gran equipo, con futbolistas de primer nivel arriba que, si les dejas que te creen una ocasión, no perdonan. Ahora tenemos que ver qué depara el futuro. Lo que está claro es que lo afrontaremos de forma positiva", apuntó. EFE