Por poco y lesionan a la 'Joya' antes de que empiece el juego. Paulo Dybala recibió un duro golpe en la nuca, que lo dejó muy adolorido, en el 'calentamiento' previo al duelo entre Juventus vs Manchester United por Champions League. Lo insólito de todo esto es que fue su propio compañero, el portero Wojciech Szczęsny el responsable.



Szczęsny estaba practicando los saques de meta cuando uno de los balones impactó en la cabeza de la mediocampista argentino, quien cayó al gramado bastante adolorido e incluso tuvo que recibir asistencia médica. El guardameta de inmediato se acercó a Paulo y le ofreció disculpas.



Para tranquilidad de la 'Juve', no pasó de un simple golpe y Dybala estará desde el arranque en el duelo ante los 'Diablos Rojos' por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones.



Ambos equipos se reencuentran tras la victoria del Juventus de Massimiliano Allegri por la mínima diferencia en Old Trafford.



No obstante, más allá de buscar una revancha en Turín, el equipo inglés comandado por José Mourinho buscará imponerse a domicilio para seguir soñando con el pase a octavos de final.