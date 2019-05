Defendió a Coutinho: el discurso de Messi tras el triunfo del Barça y el pedido a todos los hinchas

El capitán del Barcelona, el argentino Leo Messi , se mostró feliz por un resultado "muy bueno", apeló a la unidad de todo el Barcelona y lamentó los pitos que recibió su compañero Coutinho al ser sustituido.



Tras marcar el segundo gol Messi pidió a la grada que no silbara y que aplaudiera. "Es feo despedir a un compañero así. No sé si está bien o mal pero es el momento de estar todos juntos", dijo a Movistar + tras ganar 3-0 al Liverpool.



"Estamos en un momento muy lindo y tenemos que estar todos unidos. Ya dije al principio de temporada que esto lo podemos conseguir juntos y no es momento de criticar a nadie sino de apoyar. Quedan tres finales y es momento de apoyar y estar juntos", insistió Messi en referencia al trato hacia su compañero.



Messi se mostró feliz por el marcador aunque se mostró cauto. "Es un resultado muy bueno. Sabemos que no está definido porque vamos a una cancha con historia que aprieta mucho pero estamos contentos con el resultado", dijo.



El atacante azulgrana reconoció que el Barcelona sufrió durante gran parte del choque. "Entramos en el juego de ellos a lo que acostumbran. De mucho ritmo y muy físico con una contra tras otra. Entramos en eso y no estamos acostumbrados y nos costó un poco y estábamos un poco asfixiados, pero había que sacarlo como fuera".



Destacó Messi el hecho de no haber encajado gol en el Camp Nou. "Sobre todo no nos hicieron goles. En la primera parte fuimos superiores pero luego apretaron ellos aunque no crearon ocasiones. Era normal porque un gol de visitante da mucho pero lo supimos mantener y luego hacer dos goles más".



Sobre el gol de falta Messi dijo: "entró espectacular. La busqué y tuve la suerte de que entró por ahí", concluyó.



Fuente: EFE

