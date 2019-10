Messi iguala el récord de Cristiano Ronaldo y Raúl en la Champions League

Una marca más para Leo, un sello más para agrandarlo en la historia del fútbol. Lionel Messi ha igualado el récord de Cristiano Ronaldo y Raúl González Blanco. El delantero del Barcelona, con su gol al Slavia Praga en la República Checa, les ha marcado a 33 equipos diferentes en la Champions League , con lo que empata a los dos ex jugadores del Real Madrid, quienes lo lograron con la camiseta blanca. El gol de ‘Lío’ fue especial en Praga.



Y no solo eso. M essi también se convierte en el primer futbolista de la historia en la competición que marca un tanto en 15 temporadas distintas. Leo no ha perdido cita desde que el holandés Frank Rijkaard lo puso en el equipo de Ronaldinho y Eto’o, y ahora lo sigue haciendo como líder bajo el mando del técnico vasco, Ernesto Valverde. Así es la historia para el argentino.



Con su tanto al Slavia Praga , Lionel Messi ha marcado 606 en todas las competiciones internacionales y acumula 113 en la UEFA Champions League. Y todavía hay ‘Leo’ para rato dentro de España, así como en la competición europea. Habrá más goles.



La fecha de juego del Barcelona

Por otro lado, Barcelona ya no juega el fin de semana luego de que se cancelara el partido ante el Real Madrid del sábado 26 de octubre. El paro general que habrá en la ciudad de Catalunya no permite que existe las condiciones para jugar en el Camp Nou.



Barcelona vuelve a jugar el sábado 29 de octubre cuando sea local ante el Real Valladolid. Para ese entonces tendremos de vuelta a Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann.



