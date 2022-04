Atlético de Madrid tendrá la difícil tarea de conseguir un resultado positivo ante Manchester City este martes 5 de abril, en el marco del encuentro de ida por los cuartos de final de la Champions League. El elenco colchonero, actualmente dirigido por Diego Simeone, visitará el Etihad Stadium ante los ‘citizens’, quienes llegan con la moral a tope y como únicos líderes en la Premier League. Ante ello, el estratega argentino declaró en rueda de prensa y llenó de elogios al plantel que tiene a cargo Pep Guardiola.

“Lo que me gusta de ellos es la presión, da gusto verles jugar. Lo que me genera cosas importantes es ver a jugadores de esa calidad estar siempre activos y no dar por perdida ninguna pelota. Es lo que todos los entrenadores queremos”, fueron las primeras palabras del ‘Cholo’ sobre su próximo rival.

Asimismo, Simeone incidió en que “la eliminatorias será muy larga”. “Tenemos ahora el primero ante un rival con muchas herramientas para jugar en largo, tirar centros, llegar con mucha gente dentro del área y competiremos contra ellos al máximo”, aseveró.

Y agregó: “Presión la tenemos todos, pero creo que son responsabilidades. No tengo dudas de que el City tiene jugadores extraordinarios, quizá tenga mejores futbolistas que nosotros, pero son dos partidos. CIty y Bayern pueden tener más posibilidades, pero la temporada pasada salió campeón el Chelsea”.

Del mismo modo, el técnico de los rojiblancos subrayó sobre el estilo que mantienen ambos equipos. “Tanto el City como el Atlético tiene planteles muy buenos y completos. Con características diferentes, pero con mucha jerarquía. Los entrenadores buscamos ayudar al futbolista. Todos queremos ganar y a mí me da gusto jugar ante el City”, mencionó.

La comparación entre el United y el City

“El United tenía unas características diferentes del City. El City es más posicional y domina todos los registros y debemos aumentar y mejorar todo lo que hicimos hace dos semanas”, dijo el estratega del Atlético de Madrid en la sala de prensa del Etihad Stadium, donde este martes se llevará a cabo la ida de los cuartos de la Champions League.

Por último, Simeone reveló que ve mucha competencia para poder ganar el título de la Liga de Campeones. “Todos los que estamos aquí, que son los ocho equipos mejores de Europa, aspiran a ganar. Hay rivales muy buenas en todas las eliminatorias y ojalá gane el que se lo merezca”, finalizó.





