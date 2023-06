No cabe duda que el duelo entre Manchester City vs. Inter de Milán, por la gran final de la Champions League, nos regaló muchas emociones de principio a fin. Y es que ambas escuadras saltaron con sus mejores elementos al terreno de juego y no tardaron en buscar hacerle daño a su rival. Eso sí, fueron los ‘Citizens’ los primeros en llegar al arco rival por medio de su máxima figura: Erling Haaland.

La acción se dio a los 27 minutos de juego. El ‘Cyborg’ recibió un magnífico pase de Kevin De Bruyne a espaldas de un defensor de los ‘Neroazzurros’. Una vez frente a la portería, el delantero noruego conectó un potente remate con pierna izquierda, con el objetivo de abrir el marcador en Estambul.

Sin embargo, el guardameta Onana estuvo atento a la jugada y salió a cortar. De esta manera, evitó que el balón ingrese a su portería y dejó el tablero en cero. Eso sí, minutos después, los ‘Citizens’ bajaron su intensidad ante una mala noticia: Kevin De Bruyne abandonó el terreno de juego por lesión.

Manchester City vs. Inter: ¿cómo será la próxima temporada?

Manchester City e Inter juegan la final de la Champions League, solo uno de ellos podrá alzar ‘La Orejona’ en Turquía. Sin embargo, la próxima temporada no pasa desapercibida y, culminado el duelo de hoy, comenzarán la planificación con la posibilidad de fichajes o ventas. Independiente del resultado de hoy, ambos jugarán la edición de Champions de la próxima temporada.

Manchester City tiene a Erling Haaland como principal figura y, por temas contractuales (hasta 2025), es complicado que se vaya del club. Real Madrid está pendiente de la situación. Ilkay Gundogan, capitán del equipo, termina contrato y su futuro podría depender del resultado de hoy.

Por el lado de Inter de Milan, Lukaku no está cómodo en el equipo y, por razones de suplencia, podría dejar a los ‘neroazurros’. Por ahora, no se habla de incorporaciones, pero sí de renovaciones. Edin Dzeko y Lautaro Martínez seguirán siendo las cartas de gol para la próxima temporada.





