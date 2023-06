En la última década, el nombre de Pep Guardiola se ha posicionado en la lista de mejores directores técnicos del mundo. Este sábado 10 de junio jugará la final de Champions League, dirigiendo a Manchester City ante Inter de Milan y podría sumar un nuevo trofeo a su historia. Respecto a la serie de logro alcanzados, el español ‘reveló' uno de sus secretos de éxito.

“Tener buenos jugadores. Mi éxito es tener antes a Messi, ahora a Haaland. Ese es mi éxito. No estoy bromeando. Un entrenador puede permanecer mucho tiempo si tiene detrás a una gran institución y cuenta con grandes jugadores”, aseguró el estratega en conferencia de prensa.

Manchester City cuenta con la presencia de Erling Haaland como principal goleador de la temporada (52 anotaciones), pero Guardiola evitó resaltar su presencia y darle mayor presión en la final de Champions League: “No estoy aquí para hablar de las cifras de Erling Haaland. Si tienes dudas, eres el único. Estará a punto para la final”.

Erling Haaland, goleador absoluto del Manchester City y de la Premier League (Foto: AFP).

Por último, recordó la final disputada en el año 2021 contra Chelsea (perdieron por 1-0). Para Guardiola, el contexto es completamente distinto y poseen respaldo por lo demostrado en la presente temporada. Además, cuentan con una plantilla distinta, con delanteros de mayor efectividad.

“Este partido es muy diferente a la final que jugamos contra el Chelsea. Me gustaría deciros las lecciones que aprendí, pero no lo sé. Teníamos un plan, pero no funcionó. Tengo un plan para mañana. Si tenemos éxito, será bueno. Sea como sea, estamos preparados, respetando al rival”, apuntó.





¿Cuándo juegan Manchester City vs. Inter de Milán?

Manchester City e Inter de Milán se miden este sábado 10 de junio la gran final de la Champions League. Los equipos de Guardiola e Inzaghi definirán al nuevo monarca de Europa, por lo que se viene un encuentro con muchas emociones que ningún aficionado del fútbol quiere perderse.

La transmisión del partido estará a cargo de los canales TVE La 1, Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones en España, mientras que ESPN y Star Plus lo pasará a nivel internacional. HBO Max transmite en México y TUDN en Estados Unidos. Además, podrás seguir el minuto a minuto del compromiso en la web de Depor.





