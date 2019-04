"Pase lo que pase, estaremos orgullosos": Pochettino y el mensaje previo al duelo por Champions League

Mauricio Pochettino , entrenador del Tottenham Hotspur , señaló este martes que, pase lo que pase en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City, estarán orgullosos de lo logrado.



"Pase lo que pase mañana, vamos a estar orgullosos de nuestro camino en la Liga de Campeones, pero eso no quiere decir que no vayamos a pelear", afirmó el argentino en la rueda de prensa previa al partido.



Los 'Spurs' parten con la ventaja cosechada la semana pasada en el nuevo White Hart Lane, cuando vencieron 1-0 con tanto de Heung-min Son.



"Para nosotros, batirles en la ida fue un resultado increíble, pero la eliminatoria sigue abierta", aseguró Pochettino, quien no podrá contar con Harry Kane, lesionado en el tobillo, para el partido de este miércoles en el Etihad Stadium de Mánchester.



Otra de las dudas para el once que se medirá al City es la del mediapunta Dele Alli, tocado.



"Tenemos que probarle. Vamos a tener hoy la última sesión de entrenamiento y decidiremos si saldrá de inicio o desde el banquillo.



De clasificarse, sería la segunda vez en su historia que el Tottenham pisa las semifinales de la máxima competición europea después de que lo hiciera en 1962.

Con información de EFE.

