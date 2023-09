Desde que llegó al Manchester United en el último mercado de fichajes, André Onana se ha hecho dueño de la portería. Sin embargo, para sorpresa de todos, el guardameta camerunés no ha tenido un buen inicio de temporada y eso se ha visto reflejado en los resultados que ha obtenido el cuadro inglés. En el duelo ante Bayern Múnich por la UEFA Champions League, el exarquero del Inter de Milán cometió un grave error en el primer tanto alemán y no dudó en echarse la culpa de la derrota (terminó 4-3) tras el pitazo final.

Onana volvió a ser protagonista de una derrota de los ‘Diablos Rojos’. Luego de cometer un error el pasado fin de semana ante el Brighton, por la Premier League, el arquero repitió una pifia en el gol inicial del multicampeón alemán al no atajar un remate sencillo de Leroy Sané. Aunque el United se repuso en la segunda mitad, finalmente no pudo llevarse un solo punto de Alemania.

“Cometí un error y ha sido clave. Perdimos por mi culpa, fue mi peor partido. Tengo que aprender de ello, ser fuerte y seguir adelante”, indicó el guardameta de 27 años. “No es una situación fácil, pero estoy muy feliz con la recuperación del equipo en la segunda mitad”, añadió el subcampeón de la ‘Orejona’.

“Tengo mucho que demostrar. Mi comienzo en Manchester no ha sido tan bueno, no como quisiera. Este fue uno de mis peores juegos (vs. Bayern Múnich). Tenemos una gran ambición. Es un momento difícil. Tenemos que estar juntos y trabajar duro para salir de este momento”, apuntó Onana.

¡Gol de Sané! Onana falla en el despeje y el 1-0 entre Bayern vs. Man. United. (Vídeo: ESPN).





Tiene el apoyo de Erik Ten Hag

A pesar de sus errores en los últimos dos partidos, el entrenador del Manchester United, Erik Ten Hag, no dudó en darle todo su apoyo al portero camerunés. “Tenemos que animarlo en el campo, no solo en la vida, tenemos que ayudarle. No solo cuenta para André, sino para todos los jugadores sobre el campo. Tienen que entender que están en el mismo barco para conseguir resultados”, sostuvo.

El técnico neerlandés le restó importancia al fallo del portero en la derrota ante Bayern. “No hay que hacerlo más grande de lo que es. En el fútbol siempre habrá errores. Cuando marcas tres goles en Munich tiene que traerte un punto y hay que mirarse en el espejo porque concedimos los tres goles muy fáciles”, concluyó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR