En la eliminación del Barcelona ante la Roma , en los cuartos de final de la Champions League , Lionel Messi ha sido señalado como uno de los principales responsables. La prensa española lo criticó sin piedad y en Argentina pasó lo mismo.



Tras la debacle de los azulgranas en el Olímpico, el periodista Martín Liberman afirmó que el crack argentino volvió a decepcionar en un partido decisivo de la Champions League. Para el 'Colorado', no sirve con hacerle goles a equipos menores.



"Todos se vuelven locos por los tres goles que le hace a los equipos menores pero en los decisivos partidos no aparece. Y hoy esperaba que sus prestaciones fueron superiores", dijo Martín Liberman sobre el papel de Lionel Messi en el Barcelona vs. Roma.



Así mismo, el también periodista de FOX Sports hizo hincapié en una terrible estadística que horas antes había dado a conocer el popular estadístico 'Mister Chip': Messi nunca marcó (en la ida o vuelta) cuando el Barcelona no superó una eliminatoria a doble partido en la Champions League.