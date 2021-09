Lionel Messi fue el gran protagonista en la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Manchester City por 2-0 en el marco de la segunda fecha del grupo A de la Champions League. No solo por el golazo que anotó tras asistencia de Kylian Mbappé, también por haberse colocado debajo de la barrera en un tiro libre a favor del equipo de Josep Guardiola. El ‘30′ del PSG hizo de ‘cocodrilo’ en una imagen tan pocas veces vista en él que aun Neymar terminó partiéndose de la risa en una historia que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Cuando corrían los 90 minutos del partido en el Parque de los Príncipes y el París ya estaba cerca de asegurar su primer triunfo en el grupo, el equipo de Pochettino no quiso correr riesgos en el tiro libre de Mahrez, razón por la que Messi terminó en el suelo para evitar que la pelota pase por debajo de la barrera.

En la cancha, tras bajar la cabeza, Neymar quedó sorprendido. Y en redes sociales, también. “¿Qué haces ahí? @leomessi”, escribió el crack brasileño en una historia que subió a la red social. Como era de esperarse, la imagen no tardó en viralizarse entre los millones de seguidores con los que cuenta el paulista.

La reacción de Neymar al cocodrilo de Messi.

Más allá del cocodrilo por el que fue viral, y que de alguna forma sirvió para poner en aprietos al Manchester City, Lionel Messi quedó contento por la victoria del PSG en Europa y por el primer gol oficial que marcó desde que dejó los colores del Barcelona en agosto pasado.

“Tenía muchas ganas. No he jugado mucho últimamente. Me estoy acostumbrando poco a poco al equipo y a los compañeros”, enfatizó Messi. “Sé que el de hoy ha sido un momento muy importante. Ahora tenemos que seguir y todavía quedan muchos partidos esta temporada”.

Después de estar dos partidos de baja por una contusión de rodilla, Messi fue titular junto a Kilian Mbappé y Neymar. El atacante marcó su gol número 121 en la competición.





