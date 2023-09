De nuevo, la violencia hace titulares en la antesala de la Champions League. Este martes 19 de septiembre, un seguidor del Newcastle sufrió heridas por arma blanca en Milán, donde se disponía a ver el juego entre su equipo y el AC Milan en el estadio San Siro. Según comunicó la policía, el hombre, que caminaba con un acompañante, fue atacado por un grupo de individuos. El hecho fue reportado por múltiples medios de comunicación tanto en Inglaterra como en Italia.

De acuerdo a Milano Today, la agresión se produjo en la popular zona de Navigli, conocido por sus canales en la ciudad de Milán. La autoridad policial señaló que el afectado de 58 años fue emboscado por un conjunto de siete u ocho sujetos. Recibió dos estocadas en el brazo y una herida más severa en su espalda.

“Los agentes de la comisaría de la Porta Ticinese intervinieron tras la agresión de un británico”, detallaron las autoridades locales, al respecto. El aficionado, posteriormente, fue ingresado al hospital, aunque su estado de salud no es alarmante y podría ser dado de alta en las próximas horas.

A pesar de la violencia, el conjunto agresor no sustrajo ninguna pertenencia de la víctima, quien no pudo proporcionar información detallada de sus atacantes, ya que todos llevaban capuchas. Todavía no se ha determinado con certeza si el asalto está relacionado con asuntos relacionados con el fútbol o si se trató de una situación de naturaleza xenófoba.

Los agentes policiales está indagando los acontecimientos y anticipan un día ocupado, puesto que se espera el arribo completo de 4.300 seguidores ingleses que llenarán la sección para visitantes en el estadio Giuseppe Meazza, además de aproximadamente 400 más que no cuentan con boletos.





Newcastle se pronuncia tras la agresión del aficionado

Tras el suceso en el cual un seguidor del Newcastle sufrió una agresión a manos de varios individuos, el club emitió una declaración en la que expresó su inquietud. Indicaron también que mantienen un diálogo continuo con los organismos de seguridad italianos y extendieron su respaldo al hincha perjudicado.

“Estamos profundamente preocupados por los informes de que un aficionado fue gravemente agredido en Milán el lunes. Estamos en contacto con las autoridades locales para comprender las circunstancias. Nuestros pensamientos están con el aficionado”, se lee en el comunicado.

Milan vs. Newcastle: horarios y canales por Champions League

Milan vs. Newcastle se ven las caras por la fecha 1 del Grupo F en la Champions League. El partido se disputará este martes 19 de septiembre, desde las 11:45 a.m. (hora peruana), en el estadio San Siro de Italia. La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. En señal de paga, podrás verlo por HBO Max y TUDN (México) junto a Paramount+ (Estados Unidos).





