No se esconde. Mourinho salió al frente de todas las críticas que le llueven tras las eliminación del Manchester United ante el Sevilla en la Champions League , y su mejor argumento fue colocar de ejemplo su labor en el Real Madrid, al que el técnico luso llamó "legado".

"Cuando llegué al Madrid, solo Xabi Alonso, Iker Casillas y Cristiano Ronaldo habían jugado cuartos de final de la Champions. Esto es el legado", dijo 'Mou' en conferencia de prensa, quien también aseguró no huirá de sus responsabilidades.



"No voy a huir, ni a desaparecer, ni a llorar porque escuché unos abucheos, no voy a desaparecer del túnel, corriendo inmediatamente, el próximo partido seré el primero en salir. No tengo miedo de mis responsabilidades", apuntó.



Continuando son su defensa, 'Mou' también puso de ejemplo el presente del Manchester City , y cómo el gran momento que viven los jugadores de Guardiola se debe a una "inversión del pasado".



"En los últimos siete años, la peor posición del Manchester City en la Premier League fue la cuarta, en los últimos siete años el Manchester City fue campeón dos veces y fueron segundos dos veces. Eso es patrimonio. ¿Sabes lo que también es patrimonio? Es Nicolas Otamendi, Kevin De Bruyne, Fernandinho, David Silva, Raheem Sterling, Sergio Agüero... son inversiones del pasado, no de los últimos dos años. ¿Sabes cuántos jugadores del United dejaron el club la temporada pasada? Vea dónde juegan, cómo juegan, y si juegan. Eso es herencia futbolística", apuntó.

Finalmente, Mourinho aseguró que cuando su etapa en el United termine, "el próximo técnico del encontrará aquí a Romelu Lukaku, Nemanja Matic y, por supuesto, a David De Gea desde hace muchos años, encontrarán jugadores con una mentalidad, calidad, trasfondo diferente, con 'status' un diferente".