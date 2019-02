¿Neymar y Cavani? La respuesta de Mbappé tras vencer a Manchester United sin las estrellas

Kylian Mbappé , autor de uno de los goles en la victoria del PSG por 2-0 al Manchester United , este martes en la ida de los octavos de final de la Champions League , declaró que el equipo galo "tiene que dejar de tener miedo".



El campeón de la Ligue 1 afrontaba el partido sin dos de sus grandes estrellas, Neymar y Edinson Cavani, pero los hombres de Thomas Tuchel realizaron un gran partido en Old Trafford y dejaron la eliminatoria casi sentenciada.



"Me dan ganas de pedir que se deje de vender miedo. Hay que dejar de tener miedo, el fútbol se juega en la cancha. Está claro que Neymar es súper importante, que Cavani es fundamental, pero el fútbol se juega en la cancha y hoy lo hemos demostrado", declaró tras el partido a las cámaras de RMC Sport.



"El fútbol francés tiene que llegar lo más lejos posible en la Copa de Europa, por lo que hay que dejar de tener miedo. Somos buenos", insistió.



Sobre el partido, Mbappé se mostró satisfecho por la victoria, pero recordó que "estamos a mitad de la eliminatoria, por lo que vamos a seguir preparándonos bien durante tres semanas para estar preparados para la vuelta" el próximo 6 de marzo.



Ante las bajas de Neymar y Cavani, Tuchel optó por un sistema de juego nuevo, "con muchos centrocampistas, cuando estamos habituados a jugar con muchos delanteros, y teníamos que adaptarnos".



"El entrenador me dijo que sería un poco diferente a lo habitual, que quizá tocaría menos balones y que hacía falta que bajara un poco para buscar la profundidad".