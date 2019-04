Y el PSG lo sabe: Solskjaer confía en la remontada de su equipo ante Barcelona en el Camp Nou

Ole Gunnar Solskjaer , entrenador del Manchester United , afirmó que la actuación ante el PSG en los octavos de final les da "esperanzas" de remontar la eliminatoria ante el Barcelona.

El Manchester United cayó derrotado este miércoles en Old Trafford por 0-1 gracias a un gol en propia puerta de Luke Shaw, lo que obliga a los 'Diablos Rojos' a remontar de nuevo, como ya hicieron en octavos ante el PSG, cuando levantaron un 0-2.



"La actuación ante el PSG nos da esperanzas de lograrlo. Ir al Camp Nou va a ser un reto. Ellos no están acostumbrados a perder la pelota, pero vamos a intentarlo", explicó el noruego.



Según Solskjaer, la clave para lograr la remontada pasa por "aprovechar las oportunidades y ser efectivos".



Aun así, el técnico noruego no quiso culpar a Romelu Lukaku o a sus atacantes por la actuación de este miércoles, cuando no llegaron a lanzar a puerta ni una vez.



"No creo que la culpa fuera de Lukaku, fue de todo el equipo, no creamos grandes oportunidades más allá de una volea de Rashford y un remate de cabeza de Dalot", añadió.



Para finalizar, Solskjaer mantuvo que saben que tienen posibilidades en esta eliminatoria. La vuelta en el Camp Nou se disputará el próximo martes 16 de abril.

