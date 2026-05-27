Si bien Mano Menezes dará a conocer su lista de convocados en unos cuantos días, ya hay futbolistas que vienen entrenando en la Videna desde ayer, aprovechando que terminaron las competencias oficiales con sus respectivos clubes. Uno de los que se puso a disposición del entrenador brasileño fue Adrián Ugarriza, quien viene atravesando por un gran presente la Liga de Israel y espera ser determinante en este nuevo proceso en la Selección Peruana.

Ugarriza cerró la temporada con 18 goles en 33 partidos disputados, convirtiéndose en el goleador del campeonato con el Hapoel Ironi Kiryat Shmona. Aunque todavía no sale la lista oficial, se espera que sea considerado en la nómina de Mano Menezes para los encuentros amistosos frente a Haití y España, por la fecha FIFA de junio.

En diálogo con los medios oficiales de la Selección Peruana, ‘Uga’ habló sobre la madurez que ha alcanzado en esta etapa de su carrera profesional y lo que quiere aportar al proceso de Menezes, consciente de que es uno nuevo y muchos de los jugadores comienza desde cero para ganarse un lugar en la ‘Blanquirroja’. El exfutbolista de Sporting Cristal se mostró muy ilusionado.

“Me encuentro en un momento de mucha madurez, tanto en mi vida como en mi carrera. He encontrado un punto de entender mejor las cosas y creo que por ello las cosas me han salido mejor. Estoy contento con la temporada que he tenido y eso me da mucha ilusión de poder estar en este proceso que se inicia de cero. Quiero aportar y dar lo mejor de mí para el equipo”, apuntó.

En cuanto a sus características de juego y cómo han evolucionado durante este tiempo que lleva jugando en el extranjero, Ugarriza sostuvo que físicamente ha mejorado mucho porque la Liga de Israel es muy intensa en ese aspecto. Con ese agregado en su juego, espera sumar minutos importantes en los próximos partidos de preparación.

“Es un fútbol muy intenso, muy físico. Ellos se preocupan mucho más en la intensidad y en lo físico que en lo técnico, pero entiendes que debes trabajar para aguantar partidos completos a alta intensidad y mantener la calidad durante todo el encuentro. En base a eso he trabajado mucho y he podido agregarlo a mi juego”, acotó.

“Felizmente ha sido un buen cierre de temporada para mí. Ahora analizaremos por dónde continuar y cuál es la mejor opción, priorizando lo deportivo. Quiero seguir creciendo, siento que tengo todavía muchos años de buen fútbol. Me cuido mucho y creo que finalmente las cosas se están dando como quería”, apuntó, dejando en claro que no tiene pensando en volver a la Liga 1 y está muy cómodo en el exterior.

Por último, Ugarriza se refirió a la presión que siente la nueva generación de delanteros que está apareciendo y que seguramente serán muy exigidos cuando lleguen a la Selección Peruana. “Sabemos que los delanteros que tuvimos antes fueron de clase mundial. Los que estamos empezando a hacer nuestro camino debemos trabajar duro. Sabemos de la expectativa que hay en esa posición y solo queda trabajar para estar a la altura de esta selección”, sentenció.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de su último empate por 2-2 frente a Honduras, la Selección Peruana volverá a tener actividad en menos de dos semanas cuando vuelva a afrontar una fecha doble FIFA. El primer encuentro será el viernes 5 de junio frente a Haití en Miami, Estados Unidos, mientras que el segundo será el lunes 8 del mismo mes en Puebla, México.

En cuanto a la transmisión de este amistoso, este será televisado por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) lo pasarán por señal abierta.

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