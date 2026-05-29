Este fin de semana se disputará la gran final de la Champions League. PSG vs. Arsenal se enfrentarán este sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest con el objetivo de conquistar la ‘Orejona’. Mientras el equipo de Luis Enrique buscará defender el título obtenido en 2025, los ‘Gunners’ intentarán levantar por primera vez el trofeo más importante de Europa a nivel de clubes.

El conjunto parisino buscará defender el título conseguido la temporada pasada y convertirse en uno de los grandes dominadores recientes del fútbol europeo bajo el mando de Luis Enrique.

Mikel Arteta y Luis Enrique son los entrenador del Arsenal y PSG, respectivamente. (Foto: Getty Images)

Por su parte, Arsenal intentará conquistar la primera UEFA Champions League de su historia. El equipo dirigido por Mikel Arteta llega motivado tras una destacada campaña europea y luego de volver a instalarse en una final continental después de dos décadas.

Para este compromiso, los ‘Gunners’ apostarían por David Raya; Timber, Saliba, Gabriel y Calafiori; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly y Martin Ødegaard; además de Bukayo Saka, Viktor Gyökeres y Leandro Trossard en ataque.

PSG vs. Arsenal. (Foto: Getty Images)

La única baja confirmada en los ‘Gunners’ sería Ben White, quien continúa recuperándose de una lesión en la rodilla. El resto del plantel llegaría en condiciones para afrontar la final europea.

Por el lado del Paris Saint-Germain, el conjunto parisino buscará defender el título conquistado la temporada pasada. La posible alineación estaría conformada por Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves; mientras que Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia liderarían el frente ofensivo.

PSG vs. Arsenal. (Foto: Getty Images)

Eso sí, el cuadro francés mantiene algunas dudas físicas en jugadores importantes como Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi y Lucas Chevalier. Sin embargo, todo apunta a que sus principales figuras estarán disponibles para disputar la gran final en Budapest.

PSG vs. Arsenal. (Foto: Getty Images)

El encuentro está programado para este sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest y definirá al campeón de la UEFA Champions League 2026. Además, el ganador clasificará a la Supercopa de Europa, la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes 2029.

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SOBRE EL AUTOR Sebastián Ardiles Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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