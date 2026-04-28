Cuando se habló de la posibilidad de que la Selección Peruana afronte las Eliminatorias 2030 en escenarios de altura, todo parecía muy lejano. Parecía ser un plan, algo para ejecutar en el largo plazo. Sin embargo, a Mano Menezes le encantó la idea considerando la variada geografía de nuestro país, por lo que siempre se mostró abierto a tomar esa alternativa como algo real. Así pues, este último lunes desde la Videna cerraron la decisión pensando en el próximo proceso clasificatorio.

En ese sentido, ayer hubo una visita del comando técnico de la ‘Bicolor’ a dos estadios ubicados en Puno: el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano y el Guillermo Briceño Rosamedina, este último situado específicamente en Juliaca; En esta visita también estuvo presente Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, quien también formó parte de esta decisión.

Así pues, en palabras del propio Mano Menezes, quedó confirmado que la Selección Peruana disputará algunos partidos de las Eliminatorias 2030 en ciudades de altura. Puno y Juliaca no son las únicas sedes en esta lista, ya que también hay que considerar Cusco o Arequipa, que cuentan con buenos estadios como el Inca Garcilaso de la Vega o el Monumental de la UNSA, respectivamente.

A su retorno a la capital, Mano Menezes compareció ante los medios de comunicación mientras salía del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y dijo lo siguiente: “Fuimos bien recibidos. Hemos estado realizando un trabajo de observación, recolectando datos importantes, y con ello tomaremos las decisiones que correspondan”.

El Estadio Guillermo Briceño Rosamedina fue visitado por el comando técnico de la Selección Peruana. (Foto: Binacional)

El estratega brasileño quedó satisfecho con los datos recabados en esta visita a Puno, pues para él era muy importante no dejar nada al azar y tener bien en claro las condiciones de esta sede, además de las mejoras por hacer con miras a las Eliminatorias. “Fuimos tanto al Altiplano como a Juliaca. Teníamos programado visitar ambos lugares, ya contamos con los datos y estamos contentos con lo realizado en este viaje”, añadió.

De esta manera, cerró decisivamente el tema: la Selección Peruana jugará en ciudades de altura, tal como ya lo viene haciendo el combinado femenino en el Cusco. “Nosotros vamos a jugar en la altura. Ya está confirmado que jugaremos en Lima y también en la altura. Aún evaluamos las sedes: tenemos cuatro opciones, los dos estadios de Lima —el Nacional y el Monumental—, el Estadio Garcilaso y una cuarta sede por definir”, explicó.

Por último, Mano Menezes evitó ahondar si existirá una convocatoria especial para los partidos de la Selección Peruana en ciudades de altura, o si sostendrá la base con algunos retoques con futbolistas adaptados a este tipo de condiciones. “No vamos a hablar de qué jugadores llevaremos allí, no podemos darle ventajas a los rivales”, finalizó.

Jean Ferrari también estuvo en Puno junto al comando técnico de la Selección Peruana. (Foto: Mario Zapata / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de su último empate por 2-2 frente a Honduras, la Selección Peruana volverá a tener actividad en menos de dos meses cuando vuelva a afrontar una fecha doble FIFA. El primer encuentro será el viernes 5 de junio frente a Haití en Miami, Estados Unidos, mientras que el segundo será el lunes 8 del mismo mes en Puebla, México.

En cuanto a la transmisión de este amistoso, este será televisado por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) lo pasarán por señal abierta.

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