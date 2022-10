PSG vs Benfica [EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE] se enfrentan este martes 11 de octubre desde las 02:00 p.m. (hora peruana) por la cuarta jornada de fase de grupos de la Champions League. El partido se disputará en el estadio Parque de los Príncipes bajo la transmisión oficial de ESPN y STAR Plus para todos los países de Latinoamérica. En Argentina también se podrá ver este duelo por la señala de FOX Sports, mientras que HBO y TNT lo televisarán en México. Los canales Movistar Liga de Campeones 4, Movistar+ estarán a cargo de este cotejo en España. El conjunto de Christophe Galtier espera conseguir tres puntos que aseguren su clasificación a octavo de final, por lo que buscarán un triunfo a como de lugar. Eso sí, el argentino Lionel Messi no se ha recuperado de unas molestias físicas, por lo que no estará en la convocatoria. Recuerda que el minuto a minuto y todas las incidencias las puedes seguir en Depor.com.





PSG vs Benfica: posibles alineaciones

PSG: Donnarumma, Ramos, Marquinhos, Bernat, Mukiele, Verratti, Sarabia, Pereira, Ruiz, Soler, Mbappé.

Benfica: Vlachodimos, Otamendi, Gilberto, Ristić, António Silva, Draxler, João Mário, Aursnes, Gonçalves, Fernández, Gonçalo Ramos.





Reacciones del PSG tras el partido ante Reims por la Ligue 1. (Video: PSG)





