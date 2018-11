No salió a especular el equipo de Tuchel y desde los primeros instantes buscó el arco de los ingleses. Y a los 13 minutos del primer tiempo tuvo recompensa. Juan Bernat se encargó de marcar el primero del PSG vs Liverpool en el Parque de los Príncipes, por la fecha 5 del grupo C de la Champions League 2018.

Verratti lideró una muy buena contra por el centro del campo, que lo llevó a combinar con Mbappé. El francés intentó devolver el pase al centro pero encontró el rechazo de la defensa 'Red', que sin embargo no pudo alejar el peligro.



El balón quedó en el área y ahí apareció Juan Bernat para tomar el balón, recortar hacia adentro y luego sacar un buen remate de derecha, para vencer a Alisson, quien se jugó para el otro lado.



El PSG es tercero del grupo con cinco puntos y se juega prácticamente todas sus chances de seguir con vida en el certamen, tras dos empates consecutivos ante el Napoli.