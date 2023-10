Tras el correctivo sufrido en Newcastle, el PSG logró frente al Milan un triunfo redentor (3-0) en la Champions League, asentado en el buen juego de su joven centrocampista Warren Zaïre-Emery, autor de dos asistencias, y su conexión con Kylian Mbappé. Una jugada entre ambos abrió el marcador de un partido que se había puesto feo para ellos y que acabó en goleada gracias a los tantos de Randal Kolo Muani y de Kang-in Lee, en ambos casos su primera anotación con el PSG en Europa. Una victoria que les coloca primeros de su grupo y que deja a los ‘rossoneros’, semifinalistas de la pasada edición, en una situación comprometida para su supervivencia europea.

Los italianos, que durante una buena fase del primer tiempo zarandearon al campeón francés, pagaron su falta de acierto goleador y encadenaron un quinto partido en Europa sin levantar los brazos, la peor racha de su prestigiosa andadura continental. El triunfo francés, ante un equipo de pedigrí, da oxigeno al proyecto de Luis Enrique en las orillas del Sena, en el alambre tras el descalabro de Newcastle y le coloca en buena situación para conseguir una clasificación para octavos, a los que no faltan desde 2012.

El equipo francés no tuvo la posesión, ni fue ofensivo, ni apabulló al rival como había anunciado su técnico. Por momentos incluso amenazó con resquebrajase como en Newcastle, ante la fractura que existe entre un centro del campo plano y un ataque inofensivo. Pero en ambas líneas hay una excepción que conectó para dar al PSG el tanto que abrió el marcador y que les dio la serenidad necesaria. Mbappé, que lo había intentado en el 22 y en el 30, lo consiguió en el 32, gracias a la fe de Zaïre-Emery, el joven galo que se está convirtiendo en el mejor hombre del centro del campo parisino.

Con fuerza y fe aguantó a los envites de Krunic para servir al atacante que, a la tercera, no perdonó a su compatriota Mike Maignan, convertido en espectador de su ajustado disparo al palo. El Milan, que por vez primera en su historia no alineó a ningún italiano en un duelo europeo, perdió toda la fe y el partido se equilibró, una buena noticia para la grada que estaba viendo sufrir a su equipo.

Demasiado joven el conjunto de Stefano Pioli, que no encontró recursos para volver a dominar, para llevar el miedo a la Parque de los Príncipes como había hecho en el 26 el portugués Leao en un disparo enroscado desde la izquierda que lamió el palo de su compatriota Gianluigi Donnarumma. El luso, y las internadas por la derecha del estadounidense Christian Pulisic, una amenaza constante para Lucas Hernandez y Vitinha, habían torturado a los parisienses y el tanto de Mbappé fue el mejor bálsamo.

Se tranquilizó la grada y el equipo, que regresó más fresco y confiado del descanso, dispuesto a pescar en el manojo de nervios que eran ahora los transalpinos. Ousmane Dembelé lo consiguió en el 48, pero el VAR identificó una falta previa Ugarte a Musah, así que, tras una buena ocasión de Pulisic para los italianos, fue Randal Kolo-Muani quien finalmente agrandó la ventaja tras un mal despeje de Maignan en el 53.

El Milan buscó la remontada sin demasiada fe y el 3-0 rondó más que el tanto italiano, sobre todo cuando en el 81 Mbappé estrelló un balón en el palo. Finalmente fue el surcoreano Kang-in Lee quien lo logró servido de nuevo por Zaïre-Emery.

Información de EFE





PSG vs. Milan: alineaciones e incidencias

El equipo dirigido por Luis Enrique llega a este duelo tras conseguir dos victorias consecutivas en la Ligue 1, ante Estrasburgo (3-0) y Stade Rennais (3-1). Un duelo antes, sufrió una dolorosa caída por 1-4 ante Newcastle, por la segunda fecha de la fase de grupos de la ‘Orejona’. En aquel duelo, el conjunto parisino fue ampliamente superado de principio a fin por el cuadro de la Premier League.

En estos momentos, se ubica en la segunda posición del Grupo F con tres puntos, solo por debajo las ‘Urracas’, que tienen cuatro unidades. En el tercer lugar está el equipo italiano con dos puntos y el último puesto lo ocupa el alemán Borussia Dortmund con solo un punto, tras un empate y una derrota.

AC Milan, por su parte, llega a este compromiso tras perder por 1-0 ante la Juventus, por la fecha 9 de la Serie A. El único gol del partido fue anotado por Manuel Locatelli en el segundo tiempo. De esta forma, el conjunto ‘rossonero’ se quedó en el segundo lugar de la liga italiana con 21 puntos, solo una unidad debajo del líder, su clásico rival el Inter de Milán.

Aunque todavía no ha perdido en la Champions League, si el equipo dirigido por Stefano Pioli quiere pasar a los octavos de final, necesita ganar sí o sí un encuentro. Hasta ahora ha firmado dos empates (0-0 con Dortmund y 0-0 con Newcastle). Le espera un duro desafío en la capital francesa.

PSG vs. Milan: horarios del partido

Perú: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. México: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Uruguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Brasil: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Bolivia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Paraguay: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Venezuela: 3:00 p.m.

PSG vs. Milan: ¿en qué canales ver?

Este partido entre PSG y Milan será transmitido para toda Latinoamérica por las señales exclusivas de ESPN y Star Plus. Asimismo, si radicas en México, podrás seguirlo a través de las transmisiones de las señales televisivas de TNT Sports, TNT Go y HBO MAX. Por otro lado, en Estados Unidos será televisado por ViX, Univision NOW, TUDN USA, TUDN App y Paramount+; mientras que en España por Movistar Liga de Campeones y Movistar+. Si no tienes ninguna de dichas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto que te ofrece Depor.

PSG vs. Milan: ¿dónde se juega?





