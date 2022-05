Completando un trayecto de 13 minutos, con aficionados agolpados en las calles, desde la Catedral de la Almudena, el Real Madrid llegó a la sede de la Comunidad de Madrid, donde Marcelo fue uno de los que más cariño se llevó de parte de la afición madridista e hizo cantar a todos el tradicional ‘Cómo no te voy a querer’.

El brasileño fue el primero en decir unas palabras, luego de que, tras la consecución de la 14ª Liga de Campeones, confirmó que el partido en París fue el último suyo con la camiseta del conjunto blanco, por lo que recibió gritos de “¡Marcelo quédate!” al bajar del estrado.

“Tengo la satisfacción de agradecer y ofrecer las dos copas de esta temporada. Quería agradecer también a la Comunidad de Madrid, que es una ciudad maravillosa y que disfrutamos mucho de vivir en ella”, dijo.

Incluso, el propio presidente de la ‘Casa Blanca’, Florentino Pérez, pidió una “mención especial” a Marcelo, al que le dedicó un aplauso.

La final de París fue su último partido

El brasileño Marcelo confirmó su final de ciclo con la conquista de la decimocuarta Champions League con el Real Madrid, club del que es el jugador con más títulos de su historia y al que dice adiós “con mucha alegría” y agradecido “a los fans” y a “las noches mágicas” vividas en el Santiago Bernabéu.

“La emoción es brutal, ha sido mi último partido con el Real Madrid pero estoy muy contento. No es un día de tristeza, me voy con mucha alegría, agradecido a los fans y las noches mágicas que he vivido en el Bernabéu”, añadió.

Marcelo confirmó su adiós del Real Madrid, pero no su retiro. A sus 34 años le llega el momento de decidir un nuevo destino, una vez se cierre la fiesta que vivirá el domingo en su despedida.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.