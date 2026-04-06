Este martes 7 de marzo, Real Madrid vs. Bayern Múnich se enfrentan por la ida de los cuartos de final de la Champions League 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del duelo que para muchos es una final adelantada por lo que representan ambos clubes. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Pese a tratarse de los cuartos de final, el enfrentamiento entre madridistas y bávaros suele tener peso de instancias decisivas. Ambos clubes suman una enorme cantidad de títulos europeos y protagonizan una rivalidad que ha marcado distintas épocas de la Champions, con eliminatorias memorables en las últimas décadas.

El Real Madrid llega con dudas. La última derrota por 2-1 ante el Mallorca, que los puso a siete puntos del Barcelona en LaLiga, ha sido un duro golpe para los madridistas. En ese sentido, este encuentro por la ‘Orejona’ será clave para recuperar sensaciones y sacudirse de las críticas por la forma en la que están compitiendo en el torneo doméstico.

Bayern Múnich, dirigido por Vincent Kompany, llega con la intención de dar un golpe en Madrid. Si bien ha tenido algunos altibajos en la Bundesliga, su rendimiento en Champions ha sido sólido, consolidándose como un rival siempre peligroso en eliminatorias directas.

Los alemanes llegan a este encuentro después de vencer por 3-2 al Friburgo, en un partido que les costó más de lo esperando, pero que finalmente terminaron ganando por el poderío ofensivo que tienen. Eso sí, en la Champions League no podrán permitirse ese tipo de licencias, más teniendo al Real Madrid enfrente.

Según los últimos reportes, Álvaro Arbeloa mandaría la siguiente formación: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Bayern Múnich, entre tanto, saldría con la siguiente oncena: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Bayern?

El encuentro entre Real Madrid vs. Bayern está programado para este martes 7 de marzo desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Bayern?

El partido entre Real Madrid vs. Bayern se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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