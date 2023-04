Este fue un jueves muy movido en el Chelsea, especialmente porque se ejecutaron varias de las decisiones que se venían analizando desde hace días, cuando se confirmó la salida de Graham Potter. La principal de ellas y la más importante, que Frank Lampard volverá al banquillo para asumir la dirección técnica del equipo hasta que termine la temporada, con la intensión de que exista el tiempo prudente para que puedan elegir al nuevo entrenador de manera definitiva.

Esta será la segunda etapa del exmediocampista en el club de sus amores, luego de haber estado entre julio del 2019 y enero del 2021, cuando fue reemplazado por Thomas Tuchel. Todd Boehly y Behdad Eghbali, propietarios de la institución londinense, confían en que Lampard pueda responder con buenos resultados a los retos inmediatos, siendo el más importante el que tendrán durante las próximas dos semanas frente al Real Madrid.

“Ha sido una decisión muy fácil para mí. Este es mi club. He estado en otros sitios desde que dejé el Chelsea, pero estoy encantado de tener esta oportunidad en un momento en el que el Chelsea me lo ha pedido. Tengo el convencimiento de que puedo ayudar hasta el final de temporada”, dijo ‘Frankie’ en su primera conferencia como dueño del banquillo ‘blue’.

Consciente de que la primera exigencia será dejar en el camino al Real Madrid y meterse a las semifinales de la Champions League, Lampard no se esconde de la exigencia. “Será un gran reto, pero no soy ingenuo, el Real Madrid es un gran equipo, es el vigente campeón y son fantásticos. Estoy emocionado por estar de vuelta en estas eliminatorias”, agregó.

Por otro lado, no tomó como excusa el hecho de que no haya sido él quien conformó el plantel, pues antes trabajó con varios jugadores que ahora estarán a su cargo. “Tengo confianza en mí mismo. He trabajado con muchos de estos jugadores antes. Entiendo lo que quieren los aficionados del Chelsea y voy a darlo todo por ello”, manifestó.

Frank Lampard trabajó en el Everton antes de volver a dirigir al Chelsea. (Foto: EFE)

Lampard sabe que esta segunda etapa en el Chelsea será breve y tiene fecha de caducidad. No obstante, respondió cuando le cuestionaron sobre la posibilidad de quedarse más allá de su interinato. Dejó en claro que su objetivo de aquí hasta que termine el curso será recuperar la confianza del equipo.

“No quiero mirar muy lejos, quiero hacerlo lo mejor posible en este periodo, hasta final de temporada. Lo importante es dejar eso a un lado y empezar a trabajar. Quiero reinstaurar la confianza del equipo y ganar el máximo número de partidos que podamos”, puntualizó.

“Fue una sorpresa (cuando me llamaron), también porque no sabes qué decisión va a tomar el club. Yo estaba en un momento de disfrutar mi tiempo en casa, con mi familia, mi mujer, mis hijos. Cuando hablé con Laurence (Steward) y Paul (Winstanley) -directores deportivos del Chelsea- en las últimas veinticuatro horas, fue una decisión fácil”, finalizó.

¿Cuándo volverá a jugar el Chelsea?

Chelsea lleva tres jornadas sin ganar en la Premier League y en su último compromiso nos regalaron un aburrido 0-0 ante el Liverpool. Por ello, este fin de semana están obligados a ganar al Wolverhampton cuando lo visiten el sábado 8 de abril desde las 2:00 p.m. Será el debut oficial de Lampard y seguramente buscará quedarse con los tres puntos para llegar de mejor ánimos al encuentro frente al Real Madrid, el miércoles 12 de abril desde las 2:00 p.m. en el estadio Santiago Bernabéu.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.