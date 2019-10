¿Mourinho? Ni en pesadillas: develan el temor de Sergio Ramos ante una posible llegada del DT

Ante la ola de malos resultados del Real Madrid en Champions League y LaLiga, medios españoles apuntan que la llegada de un nuevo entrenador es la solución. Que salga Zinedine Zidane y llegue Jose Mourinho. Sin embargo, el capitán Sergio Ramos no se imagina este panorama ni en la peor de sus pesadillas.



Según el diario español 'Don Balón', el defensor español no quiere a Mourinho de vuelta en Real Madrid. La relación entre ambos no acabó de la mejor forma en 2013, por lo que Ramos haría de todo para impedir la llegada del exentrenador del Manchester United.

Por lo pronto, Sergio Ramos no ha tardado en respaldar el trabajo de Zidane pese al mal momento del equipo. En la previa del Real Madrid vs Galatasaray , por la fecha 3 de Champions League, el capitán dejó en claro el gran apoyo que el francés tiene del vestuario.

"Todo el mundo sabe que el vestuario está a muerte con Zizou. Pase lo que pase en los últimos resultados y el futuro, hay un equipo unido que confía en el entrenador así como él en los jugadores. Nos habría gustado que los resultados fuesen otros pero el Madrid siempre vuelve y hay que hacerlo unidos", dijo el '4'.

Sergio Ramos cumple quince temporadas en Real Madrid. (Getty) Sergio Ramos cumple quince temporadas en Real Madrid. (Getty)

La incomodidad de Sergio Ramos

Cuando el capitán fue preguntado por José Mourinho y su posible regreso habló de una diferente forma de medir al portugués, que se fue sin ganar la Liga de Campeones, respecto a Zidane, que ha ganado tres consecutivas y se cuestiona su figura constantemente.



"El equipo solo piensa en ganar mañana, no vamos más allá de una opinión y de lo que pretenden ciertas personas. Es cierto que a veces la varita de medir es distinta para unos que para otros. A terceros debemos dejarlos al margen y que no creen malentendidos dentro del equipo", manifestó sobre los rumores.



"En el fútbol la varita de medir es distinta para ciertos jugadores y entrenadores, sería muy fácil acabar con todo diciendo que Zizou va a seguir hasta final de temporada y se evitarían especulaciones, pero se depende de resultados. Si cada vez que hay uno malo se cuestiona al entrenador es incómodo para todos. Cansa un poco aunque en el Real Madrid ya sabemos que depende del resultado", añadió con un mensaje directo.

¿Cuándo juega el Real Madrid por Champions League?

Champions League Galatasaray vs. Real Madrid

Martes, 22 de octubre 2019

21:00 (hora local)

Türk Telekom Arena

