Real Madrid vs. Juventus se ven las caras este miércoles 22 de octubre desde las 2:00 p.m. (hora en Perú, Colombia y Ecuador; 12:45 p.m. en Venezuela y Bolivia; 1:45 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay; y 6:45 p.m. en España), en el encuentro válido por la fecha 3 de la fase de liga en la Champions League 2025-26. A continuación, conocerás los detalles del duelo, los canales con derechos televisivos para transmitirlo y a qué hora comienza.

Con dos triunfos y un total de siete goles, Real Madrid mejoró su inicio en la Champions League respecto a la temporada pasada y puede sumar tres victorias en sus tres primeros partidos por tercera vez en las últimas cuatro ediciones. El equipo de Xabi Alonso viene de encadenar su su tercer triunfo consecutivo ante Getafe por LaLiga.

Juventus, por su parte, viene de dos empates en este torneo y cayeron ante Como el último fin de semana por la Serie A. En la presente campaña, los ‘bianconeros’ atraviesan un incómodo momento pues no ganan desde el 13 de setiembre, cuando superaron 4-3 al Inter.

Estos clubes tienen un largo historial de enfrentamientos, y el Real Madrid se ha impuesto en 12 de los 22 choques oficiales entre ambos. Los merengues han ganado tres de sus últimos cuatro choques contra la ‘Juve’, y el duelo más reciente tuvo lugar en los cuartos de final del Mundial de Clubes en julio, con victoria 1-0 para los españoles.

Kylian Mbappé, en un gran momento de forma, ya ha marcado cinco goles en esta ‘Orejona’, y sus últimos 17 tantos en la competición han llegado siempre en victorias. Por parte visitante, Francisco Conceição ha anotado tres de sus cuatro goles en Champions League en los últimos minutos, y además fuera de casa, incluida la visita de la Juventus al Villarreal en la segunda jornada de esta fase de liga.

David Alaba, quien tuvo que ser sustituido en el descanso del choque contra el Getafe el pasado domingo por una sobrecarga muscular, de momento es la única duda para medirse a la Juventus, que no presenta nuevas bajas por lesión. Se viene un partidazo en el Santiago Bernabéu.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Juventus?

El partido entre Real Madrid vs. Juventus se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid y contará con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming a través de Disney Plus. En Argentina, el encuentro se podrá ver por Fox Sports, mientras que en México será televisado por Caliente TV. En España, estará disponible por Movistar Plus y LaLiga TV.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Juventus?

El encuentro entre Real Madrid vs. Juventus está programado para este miércoles 22 de octubre desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela y Bolivia comenzará a las 3:00 p.m.; en Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay a las 4:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; mientras que en España el duelo iniciará a las 9:00 p.m.

