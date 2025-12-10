Aunque el campeonato se definió hace varias semanas con el ‘tri’ de Universitario de Deportes, los play-offs de la Liga 1 siguen su curso y dentro de poco conoceremos al segundo representante de Perú en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Sporting Cristal y Cusco FC se verán las caras este miércoles en el Estadio Nacional, donde los celestes esperan sacar ventaja de su localía para cerrar todo en la ciudad imperial.

Sin embargo, Cusco FC, que ha tenido una gran temporada y terminó segundo en la tabla de posiciones acumulada, no será un rival sencillo de vencer. Miguel Rondelli, quien arribó a la capital con sus jugadores durante la noche del martes. En primer lugar, el director técnico de los dorados habló sobre el largo calendario que han tenido en esta campaña.

“Estamos con ganas de jugar ya después de tanto tiempo y con ganas ya que se termine el año porque fue muy largo. Nosotros empezamos en enero la temporada y vamos a terminar el 14 de diciembre, es una locura pero prefiero estar acá que descansando”, señaló ante los medios de comunicación.

En cuanto a su mirada de Sporting Cristal, el argentino precisó que desde antes de la llave contra Alianza Lima sabía que cualquiera de los dos iba a ser un rival complicado de doblegar en la final. “Sabíamos que cualquiera de los dos iba a ser complicado, son equipos acostumbrados a jugar este tipo de partidos, para nosotros es una experiencia nueva”, agregó.

Miguel Rondelli tiene contrato con Cusco FC hasta finales del 2028. (Foto: Cusco FC)

Rondelli hizo hincapié en los resultados que cosechó su equipo ante Sporting Cristal a lo largo de la temporada, dejando en claro que fue el rival que más les complicó la vida en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Recordemos que los rimenses ganaron por 1-0 en Lima, mientras que Cusco FC ganó 3-2 en casa, aunque sufriendo más de la cuenta.

“Con Cristal fue con el que más nos costó en altura, sin desmerecer a Universitario y a Alianza. En Cusco fue el que nos planteó mejor el partido, aguantó hasta el último minuto y el marcador lo demuestra, ganamos 3-2 mientras que los otros partidos lo ganamos más holgado”, explicó.

Miguel Rondelli no evitó hablar sobre el pésimo estado del gramado del Estadio Nacional, algo que se hizo evidente hace una semana en el choque entre celestes y blanquiazules. “No creo que haya mejorado mucho en estos días, pero nos va a afectar a los dos, no creo que sea un factor tan determinante para un equipo o para el otro”, apuntó.

Fuera de los condimentos externos al partido, Rondelli se mostró optimista para salir airoso de este cruce y llevarse el cupo de Perú 2. “Motivado por la instancia, nos propusimos a inicio de año estar en el play-off, intentar clasificar a la Libertadores, entonces ya estamos adentro y tener la chance de entrar a fase de grupos es meritorio”, concluyó.

Miguel Rondelli llegó a Cusco FC tras su paso por Emelec. (Foto: Cusco FC)

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Cusco FC?

El partido entre Sporting Cristal vs. Cusco FC, válido por la ida de la final de los play-offs de la Liga 1 2025, será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Asimismo, podrás seguir la cobertura completa del minuto a minuto, incidencias, goles y reacciones en la web de Depor. Si prefieres verlo en streaming, el encuentro estará disponible en la plataforma digital Liga 1 MAX, con suscripción activa.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Cusco FC?

El duelo entre Sporting Cristal vs. Cusco FC está programado para este miércoles 10 de diciembre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile arrancará a las 10:00 p.m.. Finalmente, en México se jugará a las 7:00 p.m., y en España a las 2:00 a.m. del día siguiente.

TE PUEDE INTERESAR