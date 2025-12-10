A pesar de que en este 2025 tuvo su primera temporada en el extranjero, el rendimiento de Luis Ramos durante su estadía en América de Cali fue bastante bueno. Si bien le costó durante el primer semestre, supo ganarse su lugar y terminó adueñándose de la titularidad para cerrar el año con 13 goles y tres asistencias en 50 partidos disputados. Así pues, como era de esperarse, esto abrió la posibilidad para que el conjunto colombiano pudiera comprarle su pase a Cusco FC.

La historia se dilató más de lo debido y las últimas semanas fueron claves en el futuro del delantero nacional. Si bien este se lesionó en las semifinales de la Copa Colombia ante Atlético Nacional, algo que le impidió ser tomado en cuenta para los cuadrangulares del Torneo Finalización de la Liga BetPlay, en el club estaban convencidos con tenerlo en el 2026.

Sin embargo, las tratativas con Cusco FC no fueron nada sencillas y, según lo revelado el último martes, América de Cali agotó todos los esfuerzos para cerrar una trasferencia del 50 % de su pase. El periodista Pipe Sierra, especialista en el mercado de pases colombiano, remarcó que los ‘Diablos Rojos’ intentaron llegar a un acuerdo para que el pago de los 600 mil dólares que pedían los cusqueños sea en cuotas.

“América de Cali intentó arreglar a cuotas el pago de la opción de compra por Luis Ramos que era de 600 mil dólares por el 50 %, pero Cusco FC se negó y acabaron los diálogos. El delantero peruano no seguirá en el ‘Escarlata’”, informó el comunicador a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Tulio Gómez, accionistas del América de Cali, habló sobre Luis Ramos. (Imagen: Captura de X)

Un detalle no menor es que en esa misma publicación hubo una respuesta inesperada: Tulio Gómez, uno de los accionistas más importantes del América de Cali, dio su versión de los hechos y negó que el club haya hecho una oferta formal por el atacante de 25 años. “Falso, nunca hubo oferta de compra”, señaló.

Esto se da en medio del interés de dos clubes por Luis Ramos. Según informó el periodista Gustavo Peralta, un equipo de la Major League Soccer (MLS), cuyo nombre aún no ha sido revelado, tiene todo avanzado para hacerse con lo servicios del trujillano. Además de este cuadro, se supo que Alianza Lima está intentando sumarlo a su proyecto deportivo para el próximo año.

Sin América de Cali en la pugna, y con el equipo de la MLS con unos pasos por delante en las negociaciones, todo hace indicar que Alianza Lima parte con desventaja. No obstante, esto es fútbol y el mercado de pases suele ser muy cambiante. Así pues, los próximos días serán cruciales para que se pueda definir el futuro de Ramos.

En tienda íntima están muy interesados en contar con sus servicios, pues tras las salidas de Hernán Barcos –no renovó su vínculo contractual– y Matías Succar –está cerca de ser prestado a Cienciano–, quieren sumar a un delantero joven y con proyección. Recordemos que en el pasado reciente Universitario de Deportes también tuvo a ‘Lucho’ en carpeta, pero finalmente no llegaron a un acuerdo final con Cusco FC para interrumpir su préstamo en América de Cali.

Luis Ramos marcó 13 goles con el América de Cali durante la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR