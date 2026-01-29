La Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza, será el lugar donde este viernes 30 de enero se realizará el sorteo de los play-offs de la Champions League 2025-2026. Esta se celebrará desde las 6:00 a.m. (hora peruana), 8:00 a.m. de Argentina y Chile, las 5:00 a.m. de México y las 12:00 p.m. de España. Culminada la fase regular del torneo, que tuvo la participación de 36 clubes, solo 8 avanzaron a los octavos de final, mientras que los 16 que le seguían en la tabla (del puesto 9 al 24), jugarán para alcanzar la mencionada fase.

Los anfitriones del evento extraerán las bolillas con los nombres de los equipos que serán parte de los duelos por los dieciseisavos de final. Además, también se exhibirá los futuros enfrentamientos por los octavos de final.

¿Dónde ver el sorteo de Champions League?

El sorteo se transmitirá en América Latina a través de ESPN y la señal en Disney Plus. En México y España, el evento fue por SKY Sports y DAZN, respectivamente. Asimismo, cabe mencionar que UEFA TV transmitirá en línea para todo el mundo. No te pierdas todos los detalles en la señal de Depor.

Como se recuerda, los clubes clasificados directamente a la ronda de octavos de final, por culminar entre los ochos primeros de la fase regular son: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.

Los siguientes 16 equipos serán parte del sorteo que puede traer emparejamientos bastante atractivos. Cabe mencionar que una vez definidas las llaves, se enfrentarán en duelos de ida y vuelta. El orden de las localías será potestad del mejor ubicado en la tabla de posiciones que aquí compartimos.

Real Madrid (España) – 9° puesto.

(España) – 9° puesto. Inter de Milán (Italia) – 10° puesto.

(Italia) – 10° puesto. PSG (Francia) – 11° puesto.

(Francia) – 11° puesto. Newcastle (Inglaterra) – 12° puesto.

(Inglaterra) – 12° puesto. Juventus (Italia) – 13° puesto.

(Italia) – 13° puesto. Atlético Madrid (España) – 14° puesto.

(España) – 14° puesto. Atalanta (Italia) – 15° puesto.

(Italia) – 15° puesto. Bayer Leverkusen (Alemania) – 16° puesto.

(Alemania) – 16° puesto. Borussia Dortmund (Alemania) – 17° puesto.

(Alemania) – 17° puesto. Olympiacos (Grecia) – 18° puesto.

(Grecia) – 18° puesto. Brujas (Bélgica) – 19° puesto.

(Bélgica) – 19° puesto. Galatasaray (Turquía) – 20° puesto.

(Turquía) – 20° puesto. Monaco (Francia) – 21° puesto.

(Francia) – 21° puesto. Qarabag (Azerbaiyán) – 22° puesto.

(Azerbaiyán) – 22° puesto. BodoGlimt (Noruega) – 23° puesto.

(Noruega) – 23° puesto. Benfica (Portugal) – 24° puesto.

Es importante mencionar que la organización del torneo ya confirmó que pueden existir enfrentamientos entre clubes del mismo país, e incluso jugar dos equipos que ya se vieron las caras en la ronda previa.

Posibles enfrentamientos

Posible emparejamientos por posición. (Foto: UEFA)

Esta ronda, que clasificará a los octavos de final de la competición, se jugarán entre el martes 17 y miércoles 18 de febrero, mientras que las revanchas serán entre el martes 24 y el miércoles 25 del mismo mes.

TE PUEDE INTERESAR