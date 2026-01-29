Sport Huancayo debutará de local en el Torneo Apertura de la Liga 1 ante Alianza Lima, uno de los firmes candidatos para ganar el campeonato, pues ha reforzado su plantel con importantes jugadores. Para este encuentro, el ‘Rojo Matador’ no contará con su entrenador, Roberto Mosquera, en el banco de suplentes.

Esta prohibición responde a la expulsión del experimentado estratega nacional, quien fue recibió la tarjeta roja en la última fecha del Torneo Clausura 2025, cuando dirigía a Alianza Universidad ante Juan Pablo II.

Esta fue su última experiencia como profesional. Llegó a la institución de Huánuco sobre la segunda parte del año, con el único objetivo de lograr la permanencia en la Liga 1, hecho que no sucedió.

De hecho, hizo noticia al separar a varios futbolistas en las fechas finales por algunos actos de indisciplina que incluso fueron difundido a través de un programa de espectáculos, demostrando el carácter y la rigidez con la que se conduce.

Mosquera también ha entrenado a clubes del exterior, pues estuvo a cargo de Jorge Wilstermann y Royal Pari durante dos periodos distintos, ambos en Bolivia. En todos fue reconocido por su marcado juego, apostando siempre por el buen trato del balón.

Mosquera fue presentado hace solo unas semanas. (Foto: Sport Huancayo)

Como futbolista, fue campeón nacional con camiseta de Sporting Cristal en los años 1979 y 1980. Además, también levantó el título peruano con San Agustín en 1986. Asimismo, como entrenador, fue campeón nacional con los celestes en el 2012 y 2020, y con Deportivo Binacional en 2019.

En lo que respecta al partido, si bien los blanquiazules son los favoritos, el clima y el horario pueden ser determinantes en el desarrollo del juego. Además, los dueños de casa conocen su terreno de juego siempre complicado.

El encuentro está programado para el viernes 30 de enero en el estadio IPD de Huancayo desde el mediodía, con la transmisión de L1 MAX. Además, todas las incidencias en tiempo real estarán en la web de Depor.

