Señala culpables: "Ya es hora de hablar de algunas cosas", Ter Stegen estalla contra sus compañeros

Se mandó con todo y contra todos. Desde el arranque de temporada, se ha convertido en la figura del Barcelona, y este miércoles en Praga por Champions League no fue la excepción. El portero Marc-André Ter Stegen evitó en varias ocasiones el gol del empate del Slavia, que tal vez lo mereció, pero que se encontró con el muro alemán, que está en su mejor momento. Sin embargo, que él sea figura no habla muy bien del resto del equipo, sobre todo del bloque defensivo. Al menos así lo cree el propio portero de 27 años, quien no se guardó nada y estalló contra sus compañeros.



"Estoy cabreado porque no hemos jugado al nivel que queríamos estar. Menos mal que hemos sacado los tres puntos, que siempre es importante, pero en necesario hablar de algunas cosas", dijo Ter Stegen tras el encuentro.



Eso sí, dejó en claro que los 'trapos sucios' los lavarán en la interna, pero eso no le impidió dejar en claro su posición.



"Es algo que tenemos que hablar entre nosotros, no públicamente. Hay cosas que mejorar, pero me gustaría hablar primero con los que han estado en el campo", afirmó.

El gol del Slavia

El guardameta continuó con la autocrítica y analizó brevemente el tanto del 1 a 1 de Jan Boril, quien remató solo, algo que para Ter Stegen es imposible de creer.



"Nos empatan justo en la primea ocasión de la segunda parte. No nos puede pasar que haya un jugador tan solo rematando. Hay cosas que mejorar que son tácticas y pasan porque no estamos al cien por cien".



Barcelona sufrió y así lo reconoció el propio técnico Ernesto Valverde , quien seguro también conversará con sus pupilos, pues la Champions apenas comienza y el cuadro culé sigue dejando muchas dudas.

